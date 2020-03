Llaman a aplicar medidas sanitarias

Las medidas preventivas que se toman son para impedir un contagio exponencial, dijo el director de Salud Pública Municipal

"Esto es preventivo; Estamos en fase en la que nuestros enfermos a nivel nacional son importados, no hay enfermos autóctonos" dijo el director de Salud Pública de Monclova, Arturo González, quien llamó a no generar pánico entre la sociedad. En esta ciudad no hay casos registrados.

Mientras tanto elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil llaman con equipos de sonido por las colonias de la ciudad a no salir a las calles más que para lo indispensable, a no tomar los días sin clases como vacaciones, y a comprar en tiendas y centros comerciales exclusivamente lo que se vaya a consumir, y evitar compras de pánico y escasez de productos.

Las medidas sanitarias tomadas por las dependencias locales, estatales y federales, son para evitar una posible expansión, expuso el funcionario. En Monclova no hay casos registrados, pero consideró que en un futuro no tan lejano llegarán.

El perifoneo en la vía pública no es por riesgo inminente de enfermedad o de escasez de productos, sino para concientizar a la población a tomar medidas preventivas para evitar exponerse a ser contagiados, y a no realizar compras de pánico que resultarían más perjudiciales para la comunidad, informó el Director de Seguridad Pública Fernando Adrián Olivas Jurado, en entrevista aparte.

Agregó que la gente es libre de salir, ir y venir por las calles de la ciudad, el perifoneo, reiteró, es para invitarlos a no exponerse a un probable contagio.

Por otro lado el director de Salud Pública recordó que en Coahuila sólo se presentó un caso de Coronavirus, en Torreón, cuya paciente ya fue dada de alta pero sigue bajo observación.