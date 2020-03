Llama Monclova a aplicar medidas sanitarias por coronavirus

Las medidas preventivas que se toman son para impedir un contagio exponencial, dijo el director de Salud Pública Municipal

"Esto es preventivo; Estamos en fase en la que nuestros enfermos a nivel nacional son importados, no hay enfermos autóctonos" dijo el director de Salud Pública de Monclova, Arturo González, quien llamó a no generar pánico entre la sociedad. En esta ciudad no hay casos registrados.

Mientras tanto elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil llaman con equipos de sonido por las colonias de la ciudad a no salir a las calles más que para lo indispensable, a no tomar los días sin clases como vacaciones, y a comprar en tiendas y centros comerciales exclusivamente lo que se vaya a consumir, y evitar compras de pánico y escasez de productos.