Rata se gana la atención de la red al robar una hamburguesa

El material que fue captado por una transeúnte durante la semana pasada y que ha vuelto viral al roedor, muestra a éste bajar las escaleras de la estación de transporte público mientras lleva en su hocico el McMuffin de McDonald's.

"Se lo merece", se escucha decir a una mujer en el clip que hasta el momento ha conseguido más de 83 mil reproducciones en Twitter.

And just like that a star was born—Egg McMuffin Rat #subwaycreatures pic.twitter.com/vCeVirHRUK