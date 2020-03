'Carritos del apocalipsis'; supermercado toma medidas contra compras de pánico

Los habitantes rusos no han sido la excepción al caer en las 'compras de pánico' ante la propagación del COVID-19, pues pese a que su país no ha registrado tantos casos y aún no se ha declarado cuarentena obligatoria, inevitablemente el miedo se ha apoderado de sus pobladores.

Además de las recomendaciones de las autoridades a la población sobre no caer en pánico y no realizar compras que quizá después tengan que ser desechadas, los supermercados han optado por tomar medidas extremas con la finalidad de evitar el desabasto de productos, especialmente el papel higiénico que continúa siendo uno de los artículos más codiciados. Según detalla RT, la cadena Auchan ha recurrido a la creación de los 'carritos del apocalipsis', los cuales contienen los productos más necesarios ante esta situación, como comida enlatada, agua y productos de limpieza e higiene, evitando de esta manera que los clientes se abarroten de víveres. El precio de estos paquetes va desde los 3 mil 491 y los 2 mil 634 rublos, el equivalente a mil y 771 pesos mexicanos.