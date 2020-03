Contrae el coronavirus durante un viaje con su amante

Un hombre que viajó recientemente a Italia junto con su amante, contrajo ahí el coronavirus. Ahora, debe mantenerse aislado en casa al lado de su esposa, mientras se recupera.

El ciudadano británico, cuyo nombre no fue revelado, habría dicho a su esposa que estaba en un viaje de negocios dentro del territorio británico, cuando en realidad iba de paseo con su amante a Italia.

Según el Daily Mail, la esposa desconoce exactamente cómo contraje él el virus, mientras que el sujeto ahora teme, más que por la enfermedad, porque su mujer descubra la verdad sobre su viaje.

El hombre al menos sí confesó a los médicos que comenzó a sentir los síntomas tras regresar de su viaje a Italia. "Su caso sería divertido si no fuera tan grave. Pensó que tenía la coartada perfecta para llevar a cabo su aventura, pero no había tenido en cuenta la crisis del coronavirus", dice una fuente al diario The Sun.