Con el temor que ha producido el temible COVID-19, la medida anunciada por el "góber" Miguel Riquelme en relación con la suspensión de clases hasta el día 20 de marzo fue bien aceptada para aprovechar estos cuatro días y ponerse de acuerdo con los profesores sobre las tareas que habrán de dejar a los alumnos es este largo periodo vacacional… Perdón, en este periodo de contingencia. A diferencia de otros estados, que no se sabe si exageraron o simplemente se tomaron las medidas sin hacer una previa evaluación, los de Coahuila "aseguran" que están trabajando en conjunto con todos los involucrados, como la red de padres de familia y los maestros, para poderles dar las recomendaciones de higiene y salud que deben tomar desde el primer filtro, que son los hogares, sin embargo, como nunca falta un prietito en el arroz, el flamante secretario de Educación en la provincia, el profe Higinio González, salió a 'regar la sopa', como ya es su costumbre, diciéndoles a los responsables del gis que iban a reponer las clases, cosa que a muchos no les agradó; eso de trabajar como que no se nos da. Total, el "góber" dispone y sus secretarios lo descomponen.

Siguiendo con el virus de moda, muchos personajes políticos en la entidad cancelaron hasta las piñatas infantiles, y en algunos municipios de Coahuila ni por enterados se dan del temible coronavirus, pues piensan que puede ser un invento de la 'mafia del poder internacional'. Nuestros subagentes, disfrazados de 'sheriff' en la 'frontera fuerte' de México, nos dicen que quien emitió un comunicado prohibiendo hasta el saludo de mano, además de cerrar gimnasios, cafeterías y demás, fue el polémico y tres veces alcalde por Piedras Negras Claudio Bress Garza, quien dio la nota sin esperarse a que las autoridades locales tomaran la determinación en conjunto, además sustentándose en que el Gobierno federal, más lento que el 'tortubús de Torreón', tomará las medidas.

Otro que también le 'sacó' a infectarse fue el 'chico maravilla', el alcalde de la capirucha del sarape, Manolo Jiménez, quien dejó 'colgado' al gobernador en un evento de arranque de las brigadas de incendios forestales. Dicen nuestros subagentes, disfrazados de bomberos en aprietos, que Riquelme tuvo que llevar de reemplazo a Everardo Durán, alcalde de Arteaga, aunque hablara de todo menos de los incendios para poder arrancar las brigadas y presumir sus helicópteros, que por cierto, uno pasó tan cerca que casi les vuela el domo del parque El Chapulín; total, que si hay coronavirus o no hay, finalmente el "góber" les dio salida y hasta una 'patadita' de arranque a los voluntarios. Dicen que andaba tan de buen humor el mandamás coahuilense (raro en él) que les dijo que en el tema del COVID-19 'ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre', a lo cual cada quien entendió lo que quiso. Ya no sabían si estaba hablando de los incendios o del temido virus.

***

Hasta el momento no se sabe qué causa más pánico, si el aumento de contagios del temible coronavirus o la desinformación que se genera sobre todo a través de las inestables redes sociales. Y es que, a decir de nuestros subagentes, resulta altamente preocupante que los estrategas políticos de algunos partidos como Acción Nacional busquen la forma de sacarle provecho a la contingencia que vive el mundo por el COVID-19; incluso se han dado a la tarea de rastrear cuáles son los sectores donde el devaluado Partido Revolucionario Institucional trata de remendar a toda costa sus redes, para mandar comunicados informando que hay brotes de coronavirus e infectados y así evitar que las lideresas se reúnan con los representantes de algunos suspirantes del tricolor a una beca… Perdón, una curul en el próximo Congreso estatal. Con lo que no contaban los casi extintos blanquiazules es con que los del PRI, previendo la contingencia, habían comprado un buen número de cubrebocas y botes de gel antibacterial, que al día de hoy es uno de los productos más codiciados, algo que por el contrario ha hecho que los bonos de ese partido, que busca sobrevivir durante las próximas elecciones, suban como la espuma, y ahora, en lugar de repartir despensas y frijol con gorgojo, prometen algo mucho más codiciado: ¡gel y cubrebocas! No cabe duda que cuando se trata de ganar la empatía de los votantes, para los desvelados partidos cualquier estrategia es válida.

Hablando del vapuleado PRI coahuilense, dicen que están algo preocupados, pues en la última elección funcionó mejor la compra de votos el mero día que estar ofreciendo apoyos sociales de manera constante, algo que han operado desde siempre, y es que precisamente están estudiando la estrategia que utilizarán para los próximos comicios en los que están en juego las diputaciones. Dicen que Rigo Fuentes, el jefazo del PRI en la provincia, reporta que todo está listo en la parte baja de la estructura, pero arriba en los llamados jefes de bloque no, pues quedó demostrado cuando el exregidor Antonio Gutiérrez Jardón pretendía la silla del piso séptimo de la presidencia de Torreón; en el mero día de la elección no se repartió el recurso en algunos sectores, destacando el distrito 11, donde los subagentes aseguran que alrededor de un millón de pesos, destinados a la compra del voto, nunca se pusieron en circulación. Además de esto, se dice que muchos priistas que han estado esperando por mucho tiempo una oportunidad no están muy conformes con la designación de candidatos, pues siguen teniendo la preferencia los mismos de siempre. La apuesta del tricolor es que la participación de votantes el mero día sea baja y que ahora sí se distribuya el dinero destinado al objetivo, pues en muchas colonias la gente sigue esperando ese día para ofrecer su voto a quien mejor le pague, aunque ni conozca al candidato… Lamentablemente así es.

***

Otros de los que retan a las reglas de salud internacional son los polacos laguneros, que buscan escalar en plena escena electoral en "tiempo del coronavirus", como don Luis Fernando Salazar, quien en su calidad de diputado federal por Morena y suspirante a la candidatura por la alcaldía de Torreón inició brigadas de bienestar en zonas populares, y más allá de ignorar cualquier medida de sanidad, como lo hace su nuevo jefe, don Andrés Manuel López Obrador, presumió cuanto beso y abrazo de sus conciudadanos. Y quienes también olvidaron los protocolos para recordar viejos "tiempos azules" fueron sus amigos los regidores Estaban Soto, del PAN, y su excompadre Javier Gómez, del UDC. Más allá de retar al virus, lo que llamó la atención fue el reto a Acción Nacional. No vaya a ser que en una de esas ambos ediles se vuelvan morenistas.

***

A los que parece que ya se les va acabar su 'agosto' en víspera de la primavera es a los muchachos de la policía de Torreón, que desde que se quedaron sin su director operativo Gerardo López, más conocido como el comandante 'Lima', llegan al Paseo Morelos y sus alrededores con la 'espada desenvainada' y reglamentos de alcoholes en mano, exigiendo a los encargados o dueños de bares y restaurantes bar el cierre inmediato de las instalaciones y el cese de operaciones bajo la advertencia de 'cerrar el changarro', por contravenir a la Ley de Alcoholes del Estado, que fija la terminación de la jornada a las 2 de la mañana. Y no es que los guardianes del orden estén deseosos de aplicar los reglamentos, sino todo lo contrario; llegan a los negocios haciendo "labores de inspección" con la vieja técnica de "ayúdeme a ayudarlo", aunque violenten el propio Reglamento Municipal de Alcoholes, que restringe el acceso de policías armados a los establecimientos a requerir papelería, ya que esta función le corresponde al personal de Inspección y Verificación. Los encargados de los negocios dicen que como los cambios son frecuentes en los responsables del sector, cada que llega un mando es el mismo batallar, porque si presentan sus argumentos legales, los oficiales se van resentidos con la advertencia de que pronto volverán a detectar cualquier irregularidad que incluso los haga terminar detenidos y en la cárcel municipal. Hasta el momento las cámaras y asociaciones empresariales organizadas dicen no tener quejas directas de sus agremiados. Pero van a replantear la prórroga de 30 minutos posteriores al horario de cierre con el fin de incentivar la vida nocturna, misma que de cualquier forma se vendrá abajo por la pandemia.