LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

NO CONFUNDA A ESAS INGLESAS

El inglés tiene una gran influencia en nuestras vidas, eso es un hecho. Así que hoy, aunque este espacio está dedicado principalmente a las palabras en español, voy a incluir algunas en inglés para aclarar lo que significan.

Hay muchas palabras en inglés que se parecen demasiado a palabras en español, pero que significan algo muy diferente. Por ejemplo actually que constantemente estamos viendo que la traducen como "actualmente". Es explicable pero es erróneo. Al ver escrito actually se "va uno con la finta" pero la traducción correcta es "realmente".

Hay una gran diferencia entre los términos, porque "actualmente" implica algo que está sucediendo en la actualidad, en el tiempo presente, mientras que "realmente" es algo que está sucediendo en la realidad, pero no implica un tiempo determinado en que sucede.

¿Otros casos? Por supuesto que sí… hay muchos:

La palabra bomber, al escucharla cualquiera piensa que se refiere a un "apaga fuegos", al que nosotros por tradición oral llamamos bombero, porque para hacer su trabajo usa bombas de agua. Pero ¿cuántos operarios de diferentes tipos de maquinaria utilizan bombas en su trabajo? ¡Pues muchísimos! Sin embargo nosotros seguimos asociando a las bombas con los que trabajan combatiendo incendios, mientras que en inglés, un bomber es un bombardero que en lugar de apagar incendios, los provoca.

A usted seguramente le gusta "departir" con sus amigos; recibirlos en su casa o tal vez ir a tomar una cerveza y platicar en un ambiente cordial y alegre. Eso es departir en español, pero to depart en inglés es irse, abandonar un lugar o también apartarse del camino, es decir, desviarse.

Los vegetables en inglés para nosotros son verduras, hortalizas, legumbres, pero la palabra no abarca a todo el reino vegetal como sería si nombráramos en español a los vegetales.

La publicidad en inglés no es publicity, es advertising que más suena a "advertencia" que a anuncios y anunciantes. Publicity en inglés también existe pero se refiere concretamente a cierta publicidad aparentemente casual como el hecho de que aparezcan, por ejemplo, en una película tomando determinado refresco o cerveza.

Hasta el mismo verbo to traduce no significa "traducir" sino calumniar. Traducir es to translate.

Así que cuidado al traducir.

José Luis González Villanueva: ¿Qué significa lacónico?

Que dice y escribe todo con pocas palabras, con brevedad.

La risa es la distancia más corta entre dos personas.