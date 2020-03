¿Qué medidas se aplicarían en la segunda fase ante el coronavirus?

Durante el fin de semana los casos de coronavirus o COVID-19 subieron considerablemente en el país y se cancelaron las clases de educación básica, una medida que busca evitar aglomeraciones. De igual forma las autoridades sugieren utilizar la "sana distancia" o "distanciamiento social" en medio de la epidemia.

Además el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez comentó que la epidemia puede durar en el país, por lo menos 12 semanas, que fue lo que duró en China, por lo que llamó a mantener la calma, medidas de prevención como lavado frecuente de manos, saludo de etiqueta, no asistir a eventos de concentración masiva y evitar la propagación de rumores.

Hasta el momento el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, ha determinado tres fases en la contingencia por el coronavirus COVID-19. La primera fase es en la que nos encontramos actualmente: es la de Importación Viral, en un momento donde existe la confirmación de 82 personas enfermas en territorio nacional hasta este martes.

: Estar en la fase 1 de la contingencia representa que en el país se han presentado "decenas" de casos y que estos son importados, es decir que las personas que enfermaron viajaron al extranjero donde adquirieron la enfermedad. En este punto, es posible detectar el origen del contagio y no existen restricciones ni para el saludo de personas, ni para llevar a cabo eventos públicos en espacios cerrados ni abiertos. Se difunde información en escuelas y universidades, así como espacios de trabajo.: La segunda fase es la de Dispersión Comunitaria y es en la que se encuentran países como Alemania. En esta fase los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no del país. A esta fase se podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro del 1 caso, que representa cientos de casos. En dicha fase se evita el saludo de beso y abrazo; se suspenden los eventos masivos, con asistencia de más de mil personas, en espacios cerrados y abiertos como teatros, cines, parques, conciertos, estadios, plazas, parques y playas. También se aplican filtros sanitarios en escuelas y lugares de trabajo, para revisar a las personas que vayan ingresando y verificar que no presentan síntomas ni fiebre.: la tercera fase es la de epidemia, al que se llegaría entre 2 y 3 semanas después de haberse alcanzado el escenario 2, cuando ya los casos se cuentan por miles. España hoy se declaró en esta fase.

En el peor escenario que contempla la SSA para esta fase, el cual implicaría que no se hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión del virus ni se diera atención a ninguna persona enferma, el COVID-19 infectaría a entre 0.5% y 1% de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas. Sin embargo en las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar entre 175 mil y 300 mil personas. De estas personas, se calcula que la minoría requeriría hospitalización en terapia intensiva y que más de 70% de las personas infectadas pudieran estar asintomáticas, lo que quiere decir que solo serían portadoras.

En esta fase 3 también se pide evitar el saludo de beso y abrazo y se suspenden los eventos públicos, además de que se suspenden clases en escuelas donde haya brotes activos, así como las actividades en centros laborales también con brotes activos.