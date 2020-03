VIRAL: Así lucen los canales de Venecia durante cuarentena por COVID-19

Un ejemplo de ello son las imágenes que recientemente se han viralizado en redes sociales, las cuales muestran a los canales de Venecia, Italia, completamente limpios e incluso con vida animal como peces y aves, disfrutando del agua clara que circula en ellos.

Cabe destacar que dicho lugar es uno de los destinos más visitados por los turistas en el país, pero que desde que comenzó a propagarse la epidemia del coronavirus, éste se ha quedado completamente vacío.

Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice #Murano #Burano pic.twitter.com/TpBcdgaBUB

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f