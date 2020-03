Ante COVID-19, proponen suspender impuestos y limitar trabajos en México

Legisladores del PRI de Yucatán, encabezados por el senador Carlos Ramírez Marín y la diputada federal Dulce María Sauri Riancho, propusieron al gobierno federal y local 11 acciones estratégicas para hacer frente a la emergencia sanitaria de coronavirus.

A través de una carta abierta a los yucatecos y al presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores garantizaron su respaldo a las acciones del gobierno federal, pero presentaron algunas acciones a nivel económico y sanitario, para evitar una recesión financiera ante la pandemia de COVID-19.

"México debe aprovechar esta circunstancia y mitigar cualquier riesgo, así como también nuestro estado, Yucatán, no puede aislarse del contexto nacional, ni mundial; tomar determinaciones propias, medidas sanitarias y económicas que hagan prevalecer la salud de sus habitantes".

"Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a los ciudadanos, principalmente a las familias de trabajadores y trabajadoras que pertenecen a las indispensables tareas del sistema de salud y de seguridad. Sabemos que su trabajo será el más importante", anunciaron.

Los once puntos de su propuesta contemplan que se suspendan actividades que no sean consideradas como esenciales, y que los trabajadores que no sean parte del sistema de salud, seguridad, de infraestructura energética o relacionados con la cadena de suministro de alimentos, deben quedarse en casa.

También llamaron al sector privado a evitar los despidos y otorgar las facilidades para conciliar labores económicas con sus trabajadores, para garantizar el cuidado de menores y adultos mayores.

Además, para reactivar la economía, los legisladores priístas proponen que se decrete la suspensión temporal de pagos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), modificar el calendario de las declaraciones anuales y suspender, temporalmente, los actos de fiscalización.

"Para efecto de proteger comercios, empresas y profesionales que dependen de la actividad turística se propone otorgar un estímulo fiscal equivalente al monto del 3% del Impuesto Estatal al Turismo equivalente a la condonación del pago de dicho impuesto e implementar apoyos para actividades de meseros, garroteros y personal de limpieza", añadieron.

En las acciones también pidieron al gobierno federal posponer acciones de construcción de infraestructura y destinar sin dilación los recursos que se canalizaban a ellas hacia servicios de salud y seguros de desempleo.

"Se solicitará a los Gobiernos Federal y Estatal abrir facilidades efectivas para el acceso a créditos en la banca de desarrollo y ampliar programas de financiamiento estatal para inyectar liquidez a las empresas", detallaron.