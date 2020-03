VIDEO: Pastor asegura poder 'sanar' el coronavirus por medio de televisión

Dentro de toda la ola de noticias y sucesos relacionados con el peligroso COVID-19, ha surgido un pastor que asegura poder sanar a quienes padecen del virus a través de una transmisión de televisión.

El telepredicador estadounidense, Kenneth Copeland, afirmó durante una transmisión en vivo en el canal Victory, ser capaz de acabar con el mal del coronavirus, pidiendo a los televidentes que 'tocaran las pantallas de sus televisores mientras él oraba'.

"Gracias, Señor Jesús. Él recibió tu sanación. Ahora dilo: La tomo, la tengo, es mía, te lo agradezco y te alabo. Según la palabra de Dios, estoy curado y no considero mi propio cuerpo. No considero síntomas en mi cuerpo. Sólo lo que Dios ha prometido. No soy un enfermo tratando de curarme. ¡Estoy curado, y el Diablo está tratando de darme la gripe! O cualquier otra cosa que esté intentando. Curado y bien, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Aleluya", expresó el hombre de 83 años al público.

Por supuesto las imágenes de Copeland no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando diversas reacciones entre internautas.