Tornados gemelos azotan una ciudad marroquí

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a estos ‘tornados 'gemelos' que pasan por la zona, ofreciendo un espectáculo atmosférico natural un tanto aterrador.

Afortunadamente no se reportan víctimas ni daños materiales.

Quite a few reported tornadoes/ Landspouts in Oued Zem, Morocco this afternoon 15th March! Video via https://t.co/WGEfOrGx0H #severeweather #tornadowarning pic.twitter.com/9UiQKGO6wG