La responsabilidad que nos toca

Escribo este texto horas después de que la Secretaría de Educación Pública determinara suspender eventos escolares y adelantar el periodo vacacional a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril (es de suponer que sujeto a la evolución de la situación). Días atrás el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, el Colegio de México, el ITESO, el Tec Milenio, habían decidido actuar en ese sentido suspendiendo actividades masivas y transitando, varias de estas instituciones, a modalidades a distancia en las actividades escolares.

El coronavirus COVID-19 está aquí. Y toca que nos cuidemos. Las medidas que ya se activaron y las que seguirán adicionándose tienen su fortaleza última en la cooperación, disciplina y cuidado que cada persona agreguemos a la suma total. Las acciones tienen en el descuido y falta de cooperación personal su principal debilidad.

No resto, desde luego, responsabilidad a las medidas que las autoridades tomen, en particular la máxima autoridad en materia de salud pública en México. Pero incluso por oportunas, drásticas o tardías y endebles que luzcan las acciones que ordene esa autoridad, la tarea personal no pierde relevancia ni importancia. Al contrario, es la que da soporte y efectividad a lo establecido oficialmente.

Las indicaciones de prevención difundidas son sencillas de seguir. Poco esfuerzo representan los cuidados de higiene personal como lavarse las manos con agua y jabón y el utilizar gel antibacterial a 70 por ciento base de alcohol; o la importantísima de cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo al estornudar; cuidar la distancia y evitar el saludo de mano o beso y el sustraerse de aglomeraciones y eventos que las supongan. En este sentido, fue ejemplar que la Liga MX de futbol haya determinado, ya iniciada la jornada del fin de semana pasado, jugar el resto de los partidos de todos sus asociados a puerta cerrada, anticipando lo que eventualmente se determinaría con la suspensión siguiendo el ejemplo de ligas y eventos deportivos en otros países.

En este último sentido llama la atención, y en mi opinión no es buen mensaje del nivel de coordinación existente hasta ahora, que Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Nuevo León; instituciones de educación superior referentes en el país; la liga deportiva más influyente y de mayor capacidad para movilizar gente, así como empresas cuya operación implica traslados dentro y fuera del territorio por parte de su personal hayan decido tomar acciones que por el momento van más allá de las que la propia autoridad federal ha determinado. Es probable que los ejemplos positivos y erráticos de actuación en los países donde ha sido más grave la propagación del COVID-19 hayan motivado estas decisiones que, al final, como lo hemos visto en el caso de la educación, se tomarán.

Informarse es parte de la responsabilidad ciudadana. Por fortuna es fácil tener acceso a medios y sitios especializados que difunden con seriedad información relevante ante esta situación. Por desgracia, como ha ocurrido en muchos temas en esta época de las fake news, también a propósito de lo que está sucediendo se han propagado con suma rapidez y facilidad notas que lejos de ayudar esparcen pánico donde lo que debe prevalecer es la tranquilidad para actuar como mejor debemos en este contexto. La información oficial es referente fundamental.

Pienso que para nuestro país la experiencia que tuvimos con el AH1N1 representa un aprendizaje importante que nos puede ayudar a actuar de modo sensato y efectivo ante el escenario que se está configurando. Hemos corrido con la fortuna de no haber sido uno de los primeros países de propagación y existe un acervo de buenas prácticas implementadas por otras naciones. Ojalá exista la sensibilidad, responsabilidad y voluntad absoluta para que cada parte del sistema, desde autoridades hasta la ciudadanía de a pie hagamos lo que nos toca en la prevención, distanciamiento social y mitigación eventual.

Es tiempo de responsabilidad individual al servicio de la comunidad. Es momento para que con el cuidado que cada persona tenga de sí misma, aporte con ello al cuidado de la comunidad. Hago votos para que las autoridades y todas las personas estemos a la altura de los retos que nos presenta el COVID-19.