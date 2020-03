Las palabras tiene la palabra

LAS PALABRAS PROHIBIDAS

La palabra "tabú" nos viene de la Polinesia y significa prohibición. Debes evitar hacer algo, tocar esto o ver aquello porque así lo dice la religión, la moral, la costumbre o equis norma.

Hay palabras que, por delicadeza, temor o algún otro sentimiento semioculto, preferimos no decir. Por ejemplo, cuando fallece la mamá del jefe, los empleados publican una participación luctuosa en el periódico pero no encuentran como redactarla: "Nuestras condolencias al Sr. González por el fallecimiento de su mamá…" No, así no… "Por el fallecimiento de su madre…" ¡menos! "¿De su progenitora?" "No, van a creer que es otra cosa…" Entonces quizá salgan del apuro redactándolo así: "Por el fallecimiento de la señora tal y tal, madre de nuestro director general Sr. González".

Con respecto a la palabra "madre" tenemos muchas reticencias, muchos prejuicios. En una clase de secundaria o preparatoria cualquier maestro sensato evitaría citar la Isla de Sumatra porque la reacción natural de los alumnos será exclamar: "¡la Sutra!"

Las palabras que se usan para sustituir a los vocablos tabú, se llaman eufemismos como es llamarle "palomita" al pene de un niño o "partecita" a la vagina de una niña.

Al ciego nadie le dice ciego en su cara; por lo menos le dice invidente y en general, a los paralíticos, hemipléjicos, mancos, cojos, se les llama minusválidos, adjetivo que tampoco me parece muy edificante porque parece decir que los sujetos valen menos que los demás y lo que en realidad quiere decir es que tienen menos recursos físicos de qué valerse.

Imagínese que el empleado de una funeraria les participe a los familiares: "El muerto estará en la capilla en 30 minutos más". ¿El muerto? ¿Cómo? Ni siquiera "el cadáver". En todo caso será el cuerpo de Don Fulano de Tal y en algunas casas funerarias de pueblo todavía dirán el "cuerpo mortuorio" que según ellos se oye elegantísimo y muy respetuoso.

En referencia con el mismo tema, jamás escuchará usted que tal compañía le ofrece un seguro de muerte. Dé por seguro que le voltearán la tortilla y le dirán que es un seguro de vida, pero en realidad el seguro es para que su familia pueda hacerlo efectivo después de que usted haya "cerrado los ojos", "colgado los tenis" o "estirado la pata".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios:[email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Angelina Mora: ¿Es mejor decir "anoche" que "ayer noche"?

Lo más fácil y más usual es "anoche" y eso es lo que debe usarse, porque "ayer noche" no está equivocado gramaticalmente pero no es una forma usual y algunos no le entenderán muy bien.

Fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Es que adentro del perro debe ser muy difícil leer.