'No se suspenderán clases esta semana'

El gobernador Miguel Ángel Riquelme, indicó que no se registran nuevos casos de COVID-19 en Coahuila, por lo que esta semana continuarán de manera normal las clases. Asimismo hizo un llamado a los padres de familia para que no tomen la suspensión como vacaciones y no expongan a los menores en lugares públicos.

"Es importante hacer conciencia de que la suspensión es para que las niñas, niños y jóvenes no se expongan, el llamado es para que permanezcan en sus hogares y eviten los lugares y eventos públicos". Luego de la reunión celebrada entre las Secretarías de Educación y de Salud del gobierno federal con las autoridades educativas de los Estados, se informó que el gobierno de Coahuila,esta semana las escuelas de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria deberán contar con tres filtros. El primero será en el hogar. Las familias serán responsables de detectar en sus hijos e hijas síntomas y acudir a un Centro de Salud u hospital para diagnóstico y control. Las personas en esta condición no deberán asistir a la institución educativa hasta que sean dadas de alta. Segundo, en la entrada de la institución se deberá detectar a cualquier alumno que presente síntomas de fiebre, dolor de cabeza o síntomas respiratorios, para lo que se deberán llamar a los padres de familia inmediatamente, para que acudan por el menor y lo lleven al hospital o centro de salud. Tercero, en las aulas, los docentes deberán estar atentos y vigilar a los alumnos durante la jornada escolar. Si llegaran a detectar algún caso, informarán de inmediato a los padres de familia para que lleven al alumno al Centro de Salud. Del día 17 al 20 de marzo, los docentes realizarán la entrega a los padres de familia de contenidos, materiales y actividades que se deberán efectuar durante el período de educación en casa. EDUCACIÓN EN CASA Del 23 de marzo al 3 de abril de 2020 se suspenden actividades presenciales en las escuelas de Educación Inicial, Preescolar, Especial, Primaria, Secundaria, Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica, así como aquellas de Educación Media Superior y Superior dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila. Por este motivo, los padres de los alumnos de Educación Básica, recibirán material para enseñar a los hijos en casa. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Por lo que hace a las instituciones a las que la normatividad aplicable les otorga autonomía, serán estas las que establezcan las medidas a seguir. El próximo miércoles 18 de marzo se celebrará la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, que habrá de mantener la estrategia en Coahuila actualizada a la evolución del entorno y los acontecimientos hasta entonces, y comunicará las acciones necesarias en tiempo y forma para reforzar el Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19. SIN NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS La Secretaría de Salud informó que no hay confirmación de nuevos casos de coronavirus COVID-19 en Coahuila hasta el cierre de la edición de ayer. Asimismo dijo que se mantiene la presencia de brigadas de Salud en centrales de autobuses y aeropuertos. Y la vigilancia epidemiológica en todas las unidades de Salud. Los hospitales cuentan con las medidas necesarias para atender los casos sospechosos, además de habilitar áreas de aislamiento en cada uno de ellos.