El gobernador Miguel Ángel Riquelme, indicó que no se registran nuevos casos de COVID-19 en Coahuila, por lo que esta semana continuarán de manera normal las clases. Asimismo hizo un llamado a los padres de familia para que no tomen la suspensión como vacaciones y no expongan a los menores en lugares públicos.

"Es importante hacer conciencia de que la suspensión es para que las niñas, niños y jóvenes no se expongan, el llamado es para que permanezcan en sus hogares y eviten los lugares y eventos públicos". Luego de la reunión celebrada entre las Secretarías de Educación y de Salud del gobierno federal con las autoridades educativas de los Estados, se informó que el gobierno de Coahuila,esta semana las escuelas de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria deberán contar con tres filtros. Ver más: No se suspenderán clases esta semana en Coahuila: Riquelme Solís