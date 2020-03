El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, indicó que no se registran nuevos casos de COVID-19 en el estado, por lo que esta semana continuarán de manera normal las clases. Asimismo hizo un llamado a los padres de familia para que no tomen la suspensión como vacaciones y no expongan a los menores en lugares públicos.

“Es importante hacer consciencia de que la suspensión es para que las niñas, niños y jóvenes no se expongan, el llamado es para que permanezcan en sus hogares y eviten los lugares y eventos públicos”, manifestó Riquelme. El mandatario indicó que esta semana servirá para que docentes, padres de familia y alumnos integren la estrategia para que al entrar en vigor la suspensión de actividades escolares a nivel nacional los menores continúen con el trabajo escolar en sus domicilios. El secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón, encabezará hoy una reunión con los subsecretarios así como con los líderes sindicales del SNTE en Coahuila para tomar acuerdos del trabajo a realizarse con los docentes en los próximos días. Cabe mencionar que con la finalidad de reducir las posibilidades de contagio se estableció a nivel nacional receso de actividades del 23 de marzo al 23 de abril.