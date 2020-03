'Coronavirus Challenge'; estrella de Tik Tok lame escusado de avión

Adultos usuarios de la red social denunciaron su contenido por ser 'inapropiado', pues al influir en miles de adolescentes, ésta podría 'inspirarlos' a hacer la misma peligrosa acción.

La pandemia del coronavirus ha cobrado la vida de más de 6 mil 500 personas alrededor del mundo con 2 mil 952 casos confirmados en Estados Unidos y 60 fallecimientos reportados hasta ahora.

Tras ser criticada, Ava dio de baja el contenido de su cuenta, pero este se hizo viral a través de Twitter.

CORONAVIRUS CHALLENGE ?????? ARE YALL OKAY IN THE HEAD SMH WTF ?????? pic.twitter.com/ms80zoNEug