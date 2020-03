Para Empezar

El futbol y el deporte para mucha gente son el principal entretenimiento que hay en la vida, entre esa mucha gente obviamente me incluyo. Hoy escribo y me voy a la cama preocupado, no por la suspensión de prácticamente todos los deportes que me gusta seguir sino principalmente por mis padres que ya son personas mayores, mi familia más cercana y la verdad por todo mi país que pasará a partir de ya, a vivir una situación complicada con el coronavirus.

La salud es lo más preciado que podemos tener, por favor cuidémonos todas y todos, sigamos recomendaciones de seguridad, cancelemos viajes, bodas y compromisos sociales que aunque sean muy importantes no lo son más que la salud de nosotros y de las personas con las que vivimos y convivimos en el hogar y en el trabajo. Siempre será mejor extremar precauciones que hacerle al fakir y andar poniendo en riesgo la vida de los demás y la propia, solamente porque se nos hace fácil mientras nos sintamos bien. Cuiden bien sus fuentes en redes sociales, hoy la guerra ideológica y política hace que se publiquen mentiras descaradas en ambos bandos con el único objetivo de crear percepciones de que todo se hace mal. Si bien tenemos un gobierno que no ha estado a la altura de una pandemia global sobre todo desde su figura presidencial, hay fuentes de información fidedignas y actualizadas sobre qué debemos hacer a partir de mañana que estemos en plena fase crítica del problema. Hoy el deporte pasa a segundo término pero irónicamente el Santos de Almada se va a este parón obligado con salud en la tabla y librando las crisis con un DT que debo reconocer que esta demostrándonos que cuando su equipo no anda, sabe ganar como sea. Este tema ya lo abordaremos en su momento y en nuestro programa de YouTube "Nuestro Fucho". Cuídese mucho, cuide a los suyos pero sobretodo siga todo protocolo para no infectarse y andar infectando a la gente que no es culpable de que haya gente descuidada. @manyecastil