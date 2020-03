Pide López Obrador dejar a un lado diferencias políticas ante COVID-19

Si hace falta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se hará la prueba del coronavirus, empero, hizo un llamado a dejar a un lado las diferencias políticas y no mezclar el interés general con la salud del pueblo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional y acompañado de su Gabinete de Salud, el titular del Ejecutivo de que ayer, en el aeropuerto, a su regreso de Guerrero fue acosado por los representantes de los medios de comunicación, sobre la supuesta muerte de una persona por el COVID-19.

"Al terminar una gira en la Costa Chica de Guerrero y me trasladé en un vuelo de Volaris, aterrizando ya estaba un mensaje de López Dóriga anunciando la primera muerte de coronavirus.

"Bajo y hay una nube de reporteros y camarógrafos acosándome para que declara sobre el primer muerte, que si no me interesaba y si no iba a mandar un pésame, hasta atropellando". "Afortunadamente el señor no ha fallecido y deseo que no le pase nada, pero que salgamos adelante de cualquier adversidad, ese ambiente no ayuda".

Por ello insistió en el llamado a hacer a un lado las diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general, en este caso la salud del pueblo. "No 'zopilotear', actuar con ética y de manera responsable".