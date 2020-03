Niega AMLO primera muerte por coronavirus en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esta mañana la primera muerte por coronavirus en México, la del empresario José Kuri Harfusch.

"Afortundamente el señor no ha fallecido y deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos", expresó; el paciente sigue en estado crítico y bajo observación médica hasta la declaración del mandatario, como se ha puntualizado en diversos medios.

Indicó que si así se los recomiendan los expertos, está dispuesto a hacerse la prueba del COVID-19.

"Yo me ajusto al protocolo de salud; si hace falta yo me hago la prueba y hago lo me indiques los medios", manifestó.

Hizo un llamado para que "nos unamos y no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda".

Pidió no politizar el tema y hacer a un lado las diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general referente a la salud del pueblo.

"No zoplilotear y actuar con ética", pidió.

SUMAN 53 CASOS EN MÉXICO

López Obrador dio la palabra a Hugo López-Gatel para informar sobre la epidemia sobre coronavirus.

"En México tenemos 53 casos confirmados; activos 7, que están hospitalizados; todos los demás terminando sus periodos de aislamiento preventivo", señaló López-Gatel.

Hugo López-Gatell dijo que a pesar de que los medios muestran las medidas que se han implementado en otros países, en México de deben implementar en el momento que sean más útiles, pues también se debe tomar en cuenta que con su puesta en marcha los más afectados serán los sectores más pobres "que viven en el día a día de sus salarios o sus actividades comerciales".

También reiteró que se deben implementar las medidas de sana distancia, el lavador de manos constante y el estornudo de etiqueta.