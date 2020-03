Por inconsistencias, no aprueban cuenta pública de Tlahualilo

En una reunión de cabildo que se prolongó por más de siete horas, el Ayuntamiento de Tlahualilo no aprobó la cuenta pública de 2019, argumentando inconsistencias detectadas en el manejo de recursos públicos por parte de la pasada administración municipal.

Por votación unánime, regidores de las distintas fracciones decidieron no aprobar el ejercicio fiscal del año pasado e indicaron que las anomalías que se encontraron van desde más de cuatro millones de pesos en venta de bienes del Municipio que no ingresaron a la cuenta de la Tesorería; obras de las que existen facturas pero que no se ejecutaron; así como la aprobación de un contrato público-privado en materia de alumbrado led que significó una deuda de más de 90 millones de pesos.

"Nosotros no vamos a tapar a nadie pero tampoco le puedo señalar quién o quiénes hicieron mal uso de los recursos, eso ya le toca a las autoridades correspondientes. Nosotros solo hemos señalado las irregularidades y el gran daño que le han hecho al Municipio, ya que ellos determinen y manden llamar a los que se presume sean los responsables.

Por eso no aprobamos la cuenta, sencillamente por que no vamos a pagar algo que nosotros no hicimos y bajo ese orden los regidores decidieron que se inicien los procedimientos legales", señaló el alcalde Alejandro Rodríguez Belmontes.

Se dio a conocer que la actual administración tuvo que pagar adeudos y algunos otros que siguen bajo investigación por casi un millón de pesos en Hacienda por concepto de multas al no declarar impuestos, además de cerca de 200 mil pesos en el Sistema DIF por despensas y 800 mil pesos en agua potable por una obra de ampliación de red que es inexistente.

También cerca de 100 mil pesos en Desarrollo Rural en alimentos para ganado y el más grave, contrato de alumbrado led por más de 90 millones de pesos a pagar a 12 años, lo que significa que las próximas administraciones municipales también tendrán que enfrentar este compromiso financiero al erogar hasta el millón de pesos de forma mensual de participaciones propias.

El Ayuntamiento informó que Tlahualilo es uno de los municipios del Estado de Durango que menos presupuesto recibe mes con mes en participaciones propias. Actualmente se le descuentan el 69 por ciento de las mismas debido al contrato de alumbrado con tecnología led, el cual ha generado algunas inconformidades entre los habitantes debido a fallas que ha presentado.