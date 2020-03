Preocupa falta de medidas contra COVID-19 en aeropuerto de CDMX

Alexis, Edison y Ramón tienen dos semanas en México, viajaron por motivos de trabajo y esperan un vuelo de conexión de regreso a sus países de origen en la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM). Los tres usan mascarilla porque aseguran que están preocupados por la pandemia de Covid-19 y les parece irresponsable que no se tomen medidas mínimas para evitar el contagio en el aeropuerto.

Les asombra que el personal del aeropuerto no use cubrebocas ni guantes para hacer las revisiones habituales, ni estén teniendo las medidas mínimas para tratar la emergencia de salud internacional.

Alexis Parada viene de Chile y le parece impresionante que las autoridades de México no tengas detectores de temperatura, no usen ni mascarilla ni guantes "no importa que en México esté en fase uno, no hay un sólo control en el aeropuerto, aún al inicio se deben tener medidas mínimas y veo aquí que todo mundo está muy liberal, estoy preocupado y mi familia también".

Sus familias están preocupadas por su viaje a México, dice Edison Murillo, viene de República Dominicana y considera que el virus se ha expandido muy rápido. En su trabajo el médico le dio indicaciones para su viaje a México, además una dotación de mascarillas y guantes, le indicó que se lavaran las manos cada hora y evitaran los saludos de mano y beso.

"Venimos a capacitación y esta fue la única que se dio, el resto de las capacitaciones programadas en el extranjero se cancelaron, estoy asustado por la pandemia y peor porque en México parece que no ocurre nada, apenas llegue a República Dominicana me pondrán en aislamiento porque estuve en uno de los puntos más peligrosos que son los aeropuertos".

A Ramón Adames, dominicano, lo esperan en su casa su esposa, dos pequeñas de 2 y 4 años y su madre que es mayor de 70, dice que apenas llegue a su país se irá a checar al médico, "veo muy mal que aquí no tengan las medidas mínimas, tengo que estar seguro que no cogí el virus en el viaje, no puedo arriesgarme a enfermar a toda mi familia".

Los viajeros, trabajan en la industria de los alimentos y la indicación de su empresa es que apenas pisen su tierra estarán en cuarentena por dos semanas por seguridad al resto de sus compañeros. Regresarán a sus plazas de trabajo hasta asegurarse que no fueron contagiados por el coronavirus en su tránsito por México.