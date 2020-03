La Columna de Rosell

Huérfanos, abandonados, perdidos, desorientados, vulnerables, sin fe ni consuelo, desamparados, ya no se me ocurre que más pueda describir como nos sentimos en este momento los fanáticos del deporte ya sea en vivo o por la tele. ¿Y nuestras mañanas de fin de semana sin Premier League?, ¿nuestras tardes a la hora de la comida sin Champions? ¿Y nuestras noches de NBA? Y tanto esperar por los muchachos del verano y también nos van a dejar colgados de la brocha, si señores no habrá beis en las fechas predeterminadas sino quince días después y eso tentativamente. Como dicen los chavos "no está chido".

El mundo deportivo paralizado desde hace una semana y en nuestro bendito país apenas ayer por la tarde por fin se decidió al menos que se jueguen los partidos de sábado y domingo sin público, no será la primera vez, Santos Laguna ya lo hizo una vez por la amenaza de la influenza. ¿Por qué México reacciona tardíamente y por pasos? Alegan nuestras autoridades sanitarias que nos encontramos en fase uno y esto permite todavía grandes concentraciones humanas, pero los expertos en el mundo nos indican que ante lo inevitable pues de una vez se tomen las medidas necesarias de previsión. El viernes por la noche fue un contraste de llamar la atención, mientras en San Diego California, así como el resto de la Unión Americana se vive una emergencia nacional decretada por el presidente Trump, a unos cuantos kilómetros si no que metros en territorio mexicano, Tijuana para ser más específicos se jugó con acceso al público el partido correspondiente a la jornada diez de la Liga MX entre Xolos y Tuzos. Jugar a puertas cerradas porque te vetaron por algún disturbio en tu estadio, pues ni modo lo aceptas y juegas, pero cuando nada tiene que ver lo deportivo, nada tiene que ver lo que suceda en la cancha o en las tribunas, el ánimo decae, los futbolistas y sus entrenadores no quieren jugar, no se le ve el caso, ellos quisieran estar al pendiente de sus familias como nosotros. Todo parece indicar que la Liga adelantará la jornada once para martes y miércoles para al menos jugar sin público esos días, ante la inminente suspensión de los partidos a partir del fin de semana próximo. Somos egoístas y hay que aceptarlo, nos causa molestia no ver a nuestros héroes, El Masters de Georgia de golf, la Fórmula Uno, el Preolímpico de fut en Guadalajara, la inminente suspensión de la pretemporada y la posposición de la inauguración del béisbol de la liga mexicana de verano, la Eurocopa de Naciones y claro el espectáculo deportivo más importante, los juegos olímpicos. La antorcha ya inicio su camino desde Atenas rumbo a Tokio, las probabilidades de que la olimpiada se lleve a cabo este año, son cada vez más remotas, incluso ya se habló de que se lleven al cabo en el 2021 o 2022. Frustrados estamos, sí, pero como dice Gary Lineker refiriéndose a nuestro deporte favorito "el futbol no es tan importante". El colmo para muchos de nosotros sería que los chinos anuncien la reanudación de su Súper Liga y de todos sus deportes, ellos acaban de dar de alta al último paciente con coronavirus, ya la libraron, pero no sin antes registrar más de tres mil muertes, poco a poco empiezan a levantar sus drásticas medidas y podrán paulatinamente regresar a sus vidas normales mientras que en Europa y ahora América estaremos padeciendo el pico más alto de esta pandemia. Que nos sea lo más leve posible, ya habrá oportunidad de ponernos al corriente con nuestros deportes favoritos, que ya en serio son insignificantes ante la salud de nuestras familias, manténganse informados con los que saben, no le hagan caso a los típicos "expertos" de banqueta que les chifla preocupar a la gente. Parafraseando al gran García Márquez vivamos el amor en los tiempos del coronavirus, en solidaridad con nuestros familiares, amigos y vecinos. [email protected]