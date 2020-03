Zinaida Zazekina: eco de un canto autobiográfico

Su vida compuso sus primeras notas en el pueblo de Canatlán, Durango, una localidad a 66 kilómetros de la capital del estado. La memoria de la cantante Zinaida Zazekina lo describe como un lugar pequeño donde sus habitantes son agradables.

"Se podía salir todas las tardes a jugar sin preocupaciones. Mi infancia fue muy feliz".

De padres maestros, la música y la literatura siempre tuvieron un lugar reservado en su hogar. El talento multinstrumentista de su progenitor guio a Zinaida Zazekina por el camino sonoro. Sus recuerdos lanzan ecos de su infancia, donde se retrata junto a él después de terminar su jornada laboral.

"Llegaba a la casa y agarraba su guitarra. Yo me sentaba en el piso a escucharlo tocar y empezábamos a cantar. La primera canción que canté con él fue el corrido de Durango, y luego una que se llama Muñeca de ojos de miel".

Así, la pequeña artista abrió sus oídos al arte musical. Comenzó a imitar los sonidos que emergían de sus piezas preferidas y a traducirlos con la herramienta de su voz, el instrumento que elegiría para su arte.

"Mi papá me compró un teclado y una guitarra. Siempre me decía: 'Vamos a tocar para que aprendas'. Y yo: 'No, papá'. La verdad, lo que me interesaba nada más era cantar y por las tardes salir a jugar. Nunca tuve esa espina o las ganas de aprender un instrumento, para mí la voz siempre fue lo más importante".

Para Zinaida Zazekina, la vibración de sus cuerdas vocales le permite expresar aquellas sensaciones que no tienen cupo en las palabras. Por eso le gusta cantar, dice, porque se desahoga.

El origen lagunero de su familia materna la trajo a Torreón. Fue en su pubertad cuando Dora Rodríguez Estrada (nombre real de la cantante) se aventuró entre las páginas de la novela corta El primer amor, escrita en 1860 por Iván Turguéniev. El libro se compone de una narrativa romántica, donde el protagonista, Vládimir Petróvich, se enamora de la princesa Zinaida Alexandrovna Zazekina.

"Me llamó la atención porque el personaje era la típica cortesana de quien todos se enamoraban. Ella podía jugar con los hombres como quisiera. El poder que tiene la lleva a su desenlace, que es triste. Como mujer hay días en los que siento que puedo todo y hay días en los que no".

Al llegar al punto final de la narración, Dora decidió adoptar el nombre de esa cortesana. Así extrajo el personaje de las hojas, se identificó con él y lo calcó a su voz.

"Decidí llamarme así porque engloba esos sentimientos de creer que tenemos el poder sobre todos y al final nos damos cuenta que no".

Zinaida Zazekina de igual forma se identifica con el libro Lolita, de Vladimir Nabokov, cuya protagonista también sabe usar las armas para manipular. Estas referencias las obtuvo de un paquete de libros que llegó a su casa gracias a su padre y las impregnó a la musicalidad que ahora la conformaba

Así, en 2017, la cantante compró un micrófono profesional y montó un estudio casero de grabación. Con pluma y libreta en mano, comenzó a escribir sus primeras composiciones en inglés, aunque después tomaría el reto de redactarlas en español. El arte de la tinta fue una terapia, pues la cantante se encontraba en un momento donde no era feliz.

"No estaba en una relación donde me sintiera a gusto. Me sentía perdida y me sentía sola. Entonces empecé a escribir y eso también me ayudó a grabar porque los sentimientos inmediatamente se transmiten con la voz".

En sus letras, Zinaida Zazekina trazó la gramática que significan los ciclos de su vida, cuyo discurso teje nexos entre la tristeza, la psicología en las relaciones amorosas, el erotismo y la liberación sexual. Cuenta con la influencia musical de artistas como Nirvana, The Beatles, Marilyn Manson, Courtney Love y The Weeknd. Este último fue quien cambió su perspectiva en el panorama musical y enfocó su estilo en la estética del RnB.

"Él empezaba a hablar de temas de drogadicción o de sexo de una manera muy dulce. A veces escuchas las canciones y ni te das cuenta de lo que te está diciendo. Él hace RnB oscuro, que es el género que más me llama la atención".

Actualmente, Zinaida Zazekina cuenta con 29 sencillos en su repertorio. Además de un EP llamado Introspectiva, conformado por cinco canciones que tocan la perdida familiar, el círculo vicioso de una relación o el deseo frente a la tristeza, en una atmósfera sonora cercana a la música urbana.

La cantante trabaja vía internet con productores locales y de países como Estados Unidos. Sus composiciones afloran ante la sensación que le puedan provocar las instrumentales.

"Empiezo primero a tararear, a hacer la melodía vocal y dependiendo del humor que tenga, o de la vibra que me dé la instrumental, surge la letra que empiezo a escribir, casi todas son autobiográficas […] Cuando grabo siento que estoy sacando todas esas cosas que ni siquiera a mi psicoterapeuta le digo. Todos mis secretos más oscuros se los estoy diciendo a alguien y eso es excitante, y a la vez es atemorizante, porque estás siendo vulnerable".

Será el 21 de marzo cuando Zinaida Zazekina se presente en un conocido bar de la ciudad junto a artistas locales como Fabián Fabián, Nacionalista, Artea y Londor. Su música puede encontrarse en todas las plataformas digitales.