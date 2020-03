Nuestro Recomendado

Según la Real Academia Española el saxofón es un: instrumento musical de viento, de metal, con boquilla de madera, caña y varias llaves, que es de invención moderna y muy usado, principalmente en las bandas militares y orquestas de jazz. Para Bunbury, en Expectativas, el saxofón es su aliado más leal.

El cantante español lanzó su noveno y, hasta ahora, último material discográfico en octubre de 2017. en él, parece apostar por un sonido más crudo que le permita jugar con la alianza entre el, en ocasiones, olvidado sax y sus ya conocidos acordes estilizados. Expectativas parece dividirse en dos caminos fácilmente identificables. Por un lado, y como la mayoría de los artistas recientemente, Bunbury enfoca su lírica en poner sobre la mesa temas sociales y políticos: burlas hacia el nuevo concepto de fama y el estancamiento musical; rechazo hacia al gobierno y sus líderes; el simple caos humano del día a día. Por el otro, parece ser una fugaz visita a su estado vulnerable: sus luchas, miedos y expectativas.

El disco contiene 11 canciones, entre las que destacan La ceremonia de la confusión, Cuna de Caín, En bandeja de plata, La actitud correcta y La constante. El estilo del cantautor sigue la misma línea que ya había presentando en Palosanto, disco que lanzó en 2013, el que parecía buscar una manera diferente de hacer música sin dejar de lado el nombre que se había forjado a lo largo de los años. Es así, que Expectativas parece ser una continuación de aquel experimento, pero, al mismo tiempo, surge como un trabajo completamente nuevo en el que la oscuridad y la ironía parece prevalecer.

El disco Bunbury presenta lírica interesante, como “Las reglas del juego son / Caerte y levantar Y esperar una señal / Cuando caiga la noche”, “Si te abrazo no tengas miedo / Nada lo sé de cierto/ Todo lo sé de supongo” y “Quizás el chiste es demasiado avanzado / Quizás me he perdido la parte mejor”.

Hay quienes dicen que Expectativas es su mejor trabajo como solista. Falta que el tiempo pueda confirmar o rechazar tal aseveración, pero lo que sí se puede afirmar es que Bunbury logró un disco armónico, que solamente en pequeños momentos parece aflojar. La manera en la que fusiona los sintetizadores, la batería, el sax y las guitarras junto con su timbre de voz particular logran que Expectativas sea un trabajo fácil de escuchar y disfrutar.