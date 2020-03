LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

EL TRABAJO ERA UNA TORTURA

Cuando nos preguntamos ¿de dónde viene esta palabra? parece que imaginamos que alguien allá en la antigüedad, un día dijo: Esto se va a llamar mujer y esto se va a llamar trabajo, o pájaro o manzana… pero la historia de las palabras es un poco más complicada que eso.

Nuestro idioma, como todos los idiomas, proviene de otras lenguas y aunque en el caso nuestro en sus orígenes predomina el latín, hay una enorme influencia de otras culturas idiomáticas muy diferentes que actúan sobre la nuestra y nos regalan toda esa gama de palabras que constituyen nuestro amplísimo vocabulario o "surtido" de palabras.

Tomemos por ejemplo el caso del verbo "trabajar". Proviene del latín tripaliare y éste a su vez se origina en tripalium que originalmente significa tres palos.

¿Y qué tiene qué ver trabajar con tres palos? Es una historia de varios siglos. En la Roma antigua los trabajos rudos eran realizados por enormes multitudes de esclavos. El tripalium era un instrumento de tortura con el que se castigaba a los esclavos que no querían someterse. Era un instrumento como su nombre lo indica hecho de tres palos y tripaliare era padecer el tormento del tripalium.

Pero aún no siendo castigados por el terrible aparato, la vida de los esclavos era una tortura y así, tripaliare acabó por significar lo que en latín clásico era laborare, o sea "trabajar".

El uso del verbo tripaliare se difundió por todo el Imperio Romano

y laborare pasó a nuestro idioma como "labrar" para designar a los trabajos del campo, esencialmente arar la tierra y ahora nosotros podemos diferenciar muy bien a un labrador de un trabajador, aunque ya el labrador no use el arado y el trabajador no tenga la amenaza del diabólico "tres palos".

Lo que debemos tener presente al buscar el origen de cada palabra es que cada vocablo tiene una historia más larga o más corta que ésta y que en todo caso no es una invención repentina sino el resultado de un proceso.

Originalmente por ejemplo en latín la manzana era malum. Luego vino un experto en agricultura que se llamaba Caius Matius que mejoró la fruta y entonces apareció la malum matiana (la manzana de Matius) que era la manzana por excelencia y de ahí, mediante un proceso un poco más complicado, la malum matiana pasó a ser manzana y malum ¡se quedó en melón! que es una fruta ciertamente muy diferente a la manzana.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Angie Manzano: ¿Cómo se dice Padre Nuestro en plural?

Me imagino que se refiere a la oración; el plural es Padrenuestros que se puede escribir así o separado: Padre nuestros.

El genio comienza las grandes obras, pero sólo el trabajo las acaba.