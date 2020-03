TEPJF pospone consulta en 48 pueblos y comunidades

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó cancelar la consulta del presupuesto participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria en 48 pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México.

No obstante, se convalidó que las elecciones en los 48 pueblos y barrios originarios podrán realizarse en un futuro y no el próximo domingo porque la Ley de Participación Ciudadana no tomó en cuenta que dichas comunidades tienen su propia autonomía.

De esa manera, y con base en su organización, éstas podrán determinar a qué proyectos comunitarios se aplicarán los recursos del presupuesto participativo.

Los pueblos y comunidades de la Ciudad de México que cuentan con autoridad tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales están ubicados en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan.