Pese a cancelaciones, FILC sigue en planes

A pesar de que cada vez más eventos culturales son cancelados alrededor del mundo, como medida preventiva ante el coronavirus (llamado oficialmente COVID-19), la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) continúa vigente a realizarse del 24 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga; además de dos extensiones en Piedras Negras y Torreón.

El día de ayer Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila, se reunió en Ciudad de México con Antonio Crestani, gerente de la Academia Mexicana de la Lengua (AML) y con Salvador Álvarez, director de Cultura Escrita de Coahuila y de la FILC para anunciar los detalles de la FILC 2020.

Cabe mencionar que García Camil se negó a contestar una llamada telefónica que sería realizada con la intención de cuestionarle el por qué se mantenía vigente este evento cultural pese a que la alerta de pandemia mundial dicta a que este tipo de eventos masivos deben evitarse. En cambio, se limitó a enviar un audio de lo que declaró en la rueda de prensa que como ya se mencionó giró en torno al programa.

"Estamos atentos al tema del coronavirus. En pláticas con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, (se dijo que) por el momento las actividades tanto deportivas y culturales no se han suspendido. La feria del libro lo que tiene es que no hay concentraciones masivas como en un concierto, la gente transita continuamente. Si en un momento dado no se pudiera llevar a cabo en abril, contemplamos que se hará en agosto".

Así mismo comentó que estarán llevando todas las medidas preventivas y se aplicará un protocolo de la mano con la Secretaría de Salud Estatal. "Y por supuesto estamos atentos con todo lo que se desarrolle y todo lo que se informe desde el sistema de salud a nivel federal".

"La feria continúa siempre atentos y con los protocolos dentro del 911. Incluso, existe este protocolo que creo no existe en otros estados, en el que si una persona trae síntomas, la idea es que no vaya a los hospitales, ni a las salas de urgencia, precisamente para no mezclarlos con otro tipo de enfermos".

Por su parte Salvador Álvarez, director de la FILC informó que no hay una instrucción directa de cancelación, por ende siguen en la misma línea, sin embargo, dijo se actualizan en tiempo real en el tema y en determinado momento, indicó, se pueden dar modificaciones en el programa,.

"Respecto a la participación de Italia se mantiene. Por supuesto se irá actualizando día a día porque en sí mismo la participación de Italia implicaba, la participación de italianos que viven allá, pero debido a los mecanismos restrictivos estamos suponiendo si realmente van a poder venir o no, eso por una parte, por otra parte si tenemos un segmento de la programación con Italianos que viven en México y esa se mantiene".

Señaló que en una plática que sostuvo con Mario Marica, director del Instituto de Cultura Italiano, este le informó que actualmente sí hay una restricción para viajar de Italia a cualquier parte, la cual tiene vigencia hasta el 3 de abril "entonces dice 'si de aquí al 3 de abril las cosas mejoran confirmaríamos la presencia de los italianos que van a la feria, si no, si el gobierno la mantiene o la fortalece, entonces si estaríamos hablando de un cambio'".

Por lo pronto Salvador Álvarez aseguró que todo se mantiene igual.

Por medio de un comunicado publicado en el Twitter oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se dio a conocer que este evento cultural se pospondrá hasta nuevo aviso como medida preventiva para evitar contagios por coronavirus.

"Ante el reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud de declarar como pandemia el virus conocido como COVID19, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara anuncia que su edición 35 a realizarse del 20 al 27 de marzo de 2020 se pospondrá hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado.

Por otro lado la Gira de documentales de Ambulante 2020, también envió un comunicado para informar que pospone su programa y actividades hasta nuevo aviso.

"Esto para contribuir a reducir la propagación e impacto del virus COVID-19 en México. Dada la extensión geográfica de la Gira en ocho estados del país y en más de 130 sedes, con múltiples funciones públicas al aire libre, consideramos prudente suspender todas nuestras actividades en aras de no exponer a nuestro querido público, voluntarios, equipo e invitados nacionales e internacionales. Ambulante se solidariza con todas las personas que se han visto afectadas por la pandemia del virus COVID-19".

Cabe mencionar que esta gira arrancaría actividades a mediados de marzo en Querétaro y llegaría a Torreón al Museo Arocena el 2 de abril.