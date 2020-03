Exigen explicación a Jorge Alcocer de medidas contra coronavirus

El grupo parlamentario del Parido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados solicitará la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que explique la estrategia, medidas preventivas y atención médica que se tomarán para enfrentar el coronavirus (Covid-19), después de que la Organización Mundial de Salud (OMS), calificó a este virus como pandemia.

A través de la diputada Abril Alcalá Padilla, el sol azteca lamentó que las declaraciones del Presidente de la República rebasen los niveles de irresponsabilidad, al hacer referencia que no es contagiable el Covid-19 con abrazarnos y tratar de minimizar el problema.

Consideró que el sistema de salud en México carece de capacidad para enfrentar esta pandemia, al estimar que en la presente administración federal no se ha invertido en este rubro. "Y si el ejecutivo esta distraído con la rifa del avión presidencial, el poder legislativo debemos tomar las riendas, y evitar estar distrayéndonos con agenda del ejecutivo".

Como ejemplo citó que el año pasado durante la comparecencia del titular de la Ssa, le expresó que los 175 millones de pesos destinados para el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades era absurdo, ya que no les alcanzó ni para comprar suficiente fumigante.

En el presupuesto 2020 para salud también se descuidó y no se destinaron los recursos necesarios para este tipo de emergencia, por lo que acentuó como irresponsabilidad no tomar medidas preventivas y de contención contra el covid19, porque los afectados serán las personas que no tendrán acceso a los servicios de salud.

Por ello, exhortó al Ejecutivo Federal a tomar con responsabilidad los llamados que ha realizado la Organización Mundial de Salud (OMS), ya que la pandemia ha puesto en jaque a los servicios de salud a nivel mundial.

"Es necesario que tome decisiones más prudentes, inteligentes, sustentadas, con más visión, basado en la ciencia, que se rodee de expertos, esto puede ser el final de su administración, sino pone mayor cuidado para evitar pérdidas humanas".

Expresó que de acuerdo a estadísticas se pronostica que el contagio puede llegar a un 70 u 80 por ciento del total de la población, es decir puede alcanzar 70 millones de personas enfermas; al momento no existe una evaluación por parte de epidemiólogos y de la OMS para predecir los posibles decesos.

Manifestó que de acuerdo a las experiencias se estima que mínimamente el 20 por ciento de enfermos necesitarán hospitalización, situación que el Gobierno Federal difícilmente podrá cubrir.

La diputada federal por el estado de Jalisco, enfatizó que México y Brasil entraron al mismo tiempo con el covid19, en nuestro país se dice que hay 12 personas contagiadas, en tanto en el país sudamericano ya registran 900 casos; por lo que insistió que se tome el problema con la dimensión requerida, que no se maquillen datos, ni se oculte información, "O lo que sería peor, que no se esté dando seguimiento por carecer de infraestructura y personal epidemiológico para detectar los casos".

Por último, la diputada exhortó al Gobierno Federal para que tomen medidas responsables de prevención, sobre todo en los aeropuertos, embarcaciones y en central camioneras, ya que el virus puede permanecer vivo en superficies de madera, platico o telas. "No entrar en pánico, peso si tomar medidas preventivas familiares, reducir el contacto, lavarse las manos constantemente, entre otros".