VIRAL: Niño rescata a perrito de un pozo petrolero

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos fueron registrados en la ciudad de Diyarbakir, cuando el menor identificado como Enes Taylan, de 10 años, arriesgó su vida para rescatar al perrito que estaba atrapado entre el petroleo del pozo.

Tal como se aprecia en el material que se ha vuelto viral en redes, el menor con ayuda de otras personas consiguió acceder al agujero para tomar al can que se encontraba bañado en el combustible y llevarlo hasta la superficie.

Según recoge la agencia de noticias Reuters, el menor dijo que primero escuchó llantos que provenían del pozo y al fijarse se dio cuenta que el animal estaba atrapado en su interior.

"Llamamos a grupos de emergencia, ellos llegaron y levantaron la máquina de bombeo, me colgaron hasta alcanzar al perro. Lo jalé y lo limpiamos", detalló Taylan.

Dramatic footage captures the moment a 10-year-old boy rescued a puppy that got stuck in an oil well in Turkey. https://t.co/JjeB9aZ0Cb pic.twitter.com/Nt9SLppfvs