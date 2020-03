Novia pregunta por los zapatos que quiere para su boda y se arrepiente

Una novia publicó a través de internet una serie de zapatos de los cuales elegiría para usar el día de su boda.

Dado que por el largo del vestido, los zapatos no se verían, tenía como opciones unos Crocs, dos tipos de tenis y unos zapatos con plataforma, dijo la novia. "He estado debatiendo qué zapatos usar con mi vestido de novia. Probablemente no podrán verlos debajo de mi vestido", escribió en su publicación, recoge el diario Mirror.

Su elección preferida, según listó, eran los Crocs, por cómodos y la posibilidad de usarlos después. Describió a los tenis Converse como a los Vans como lindos y cómodos, además de que también los podría volver a usar. Respecto a los zapatos, dijo que podría venderlos después de la boda y que si se casa sólo una vez, la ocasión parece merecer la pena.

Sus opciones sin embargo, dejaron confundidos a los internautas, que la criticaron por cada opción. “Por favor no uses Crocs. Literalmente, CUALQUIER otra cosa sería mejor" o “Veo zapatos de planos aquí, no tacones. ¿Dónde están los tacones que planeas usar?" fueron algunos de los comentarios.