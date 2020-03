Mujer se queja por el trabajo de cejas que le hicieron

Melissa Ryan, que vive en Orpington, Inglaterra, acudió a las redes sociales para denunciar el aspecto de sus cejas luego de que asistió a un salón de belleza.

La joven de 21 años insiste que la presionaron en el salón Cavendish Aesthetics para que le laminaran las cejas, pero la persona que lo hizo no estaba calificada, reporta el diario Mirror.

Su queja en Facebook se hizo viral y luego la propietaria del negocio, Amanda Cavendish, comenta ella, comenzó a recibir mensajes negativos. Amanda niega las acusaciones, tanto que Ryan haya sido presionada a aceptar el tratamiento, como que no supiera que la persona haciendo el tratamiento estaba en entrenamiento.

"Me ofrecieron que me laminar y teñir mis cejas. Me sentí un poco molesta por cómo la gente trata de venderte algo, pero pregunté si este tratamiento sería adecuado para mí y Amanda y su colega estuvieron de acuerdo en que me vería genial, así que acepté tenerlo. Mis cejas quedaron completamente mal y nada como las fotos que se anuncian en las redes sociales. Quedé como una completa tonta. Probablemente podría haber hecho un mejor trabajo con los ojos vendados", escribió Melissa en su publicación.

Al poco de salir del establecimiento, agrega, se puso en contacto con el salón, pero dice que no le contestaron de manera profesional; pidió consejos, pero no los recibió, luego le ofrecieron un reembolso, pero la dueña dice que Melissa no quería el efectivo, sino una transferencia bancaria.

Melissa dijo que su piel se ha irritado y pica. El conflicto entre ellas continúa pero la afectada insiste que sólo quiere que la dueña del salón acepte su responsabilidad.