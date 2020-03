Critican a la protagonista de esta foto y no es por sus anillos

La imagen de una mujer presumiendo su anillo de compromiso fue compartida en el grupo de Facebook 'That's It, I'm Ring Shaming', donde recibió duras críticas, pero no por la joya, sino por las uñas de la persona usándola.

La mujer luce uñas acrílicas largas, puntiagudas, de color azul oscuro, con gemas incrustadas y otras decoraciones, recoge el diario Mirror. Aunque a algunos internautas les pareció un manicure estilizado, la mayoría se dijo horrorizado con el diseño. "Oh, Dios, debería poner sus manos en el bolsillo y luego mantenerlas allí para siempre" o "¿Es una bruja de dibujos animados?", fueron algunos de los mensajes de crítica compartidos en el grupo.