Debuta como artista plástica

La cantante chilena Mon Laferte dejó a un lado la música para dar a conocer a la obra pictórica de su autoría, Gestos, que puede apreciarse en el Museo de la Ciudad de México.

"Vivo en México desde hace 13 años, me siento chilanga por derecho y creo que es una manera de responder y mover el amor y el cariño de todo lo que me ha dado México. Llegué aquí con sueños, una guitarra, ideas, pincelitos y ahora estar en el museo, en el centro de México, es increíble", dijo a pregunta expresa de por qué expone en México y no en el propio.

Las críticas veladas no se hicieron esperar, sobretodo, porque hubo artistas plásticas que decidieron retirar su obra al saber que la cantante tendría un espacio propio y no compartido.

"Creo que están en su pleno derecho de expresarse.

Entiendo perfectamente que la mujer siempre ha estado excluida, fuera de los museos y en un sentido general las mujeres hemos tenido que pelear por espacios y creer que tenemos que luchar contra nosotras mismas, creer que somos competencia ha sido así siempre", contestó Mon, tranquila y sin perder la compostura. "Son reducidas las áreas y creo que están en todo su derecho a exigir el lugar que les corresponde por su trayectoria y porque lo merecemos, las mujeres necesitamos tener más espacios, no sólo en el museo sino en todos los lugares", ahondó.

Los cuestionamientos hacia ella, fueron en torno a sus influencias artísticas, los escritores que convergen en su obra, incluso, en dónde había estudiado.

La chilena, tomó todo con serenidad, sabía a qué y quiénes se enfrentaba y simplemente habló con toda honestidad.

"Hay mucho de mí, sentimientos, de cómo observo la vida, a veces veo gente que me marca y hay algunos retratos que son críticas a la sociedad.

Hay una que se llama Red social, a mí me divierte mucho, para mí tiene un toque de humor negro, así soy", expresó.

Comenzó a realizar cuadros hace unos 10 años y no estudió formalmente, pero tuvo ayuda en casa.

"Mi padre es pintor y me enseñó algunas técnicas, él es muy del pueblo, pinta todo", dijo.

"Pinto para no hablar, yo estoy acostumbrada a estar en el escenario, pero muchas veces estoy dentro de otro personaje".

La curadora Brenda Luna dijo que con Laferte realizaron el mismo proceso que con los otros expositores en el museo. "Como todos los artistas, nos mandó su carpeta, la revisamos, fuimos varias sesiones a su estudio y revisamos la obra", dijo Luna.

Gestos, cuenta con 70 piezas elaboradas con diversas técnicas como óleo, grafito y procesos.

Se podrá visitar del 12 de marzo al 12 de abril y es parte de la segunda edición de Tiempo de mujeres.

En la exhibición destaca una serie de dibujos en acrílico sobre comunicados de prensa que Laferte realizó cuando fue llamada a declarar ante las autoridades en Chile por sus dichos sobre las manifestaciones masivas y la respuesta del gobierno chileno ante las protestas.

Laferte realizó una sonada protesta en la alfombra roja de los Latin Grammy, donde se llevó el premio a mejor álbum de música alternativa por Norma, en la que mostró su pecho desnudo con la leyenda "en Chile torturan, violan y matan".

También está una bandera chilena negra que creó cuando quería hacer un video con la canción La carta de Violeta Parra, así como videos sobre las manifestaciones masivas en su país que según ella llegaron para "replantearnos toda la existencia".