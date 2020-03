Esperan encuentro de gobernador con CFE

Los carboneros que mantienen el plantón frente a la Central Termoeléctrica "José López Portillo" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Nava, permanecerán en dicho lugar en espera de noticias del encuentro que sostendrán Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila con autoridades de la citada dependencia federal; de lo contrario continuarán allí durante el largo fin de semana.

"Hay gestiones por parte del gobernador del Estado, que vamos a esperar unas noticias por parte de él o por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad; mientras no sea así, no hay una noticia confiable, no hay algo concreto y allí está la incertidumbre de dejarnos aquí", dijo Eduardo Aguirre Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros.

Detalló que Riquelme Solís estará en la Ciudad de México este viernes 13 de marzo y espera que se concrete un encuentro con las autoridades de la CFE.

También estableció que los integrantes de la Caravana de la Solidaridad, continuarán con su plantón en el exterior de la Termoeléctrica "José López Portillo", hasta que obtengan una respuesta favorable y concreta para la región.

Señaló que no bajarán la guardia y por lo tanto, habrá gente este largo fin de semana; por lo que se estarán rotando y estableció que en el plantón por la noche puede haber hasta 35 y durante el día aumenta a 150 personas. Descartó que vayan a cerrar nuevamente la carretera federal 57.