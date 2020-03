'Laven sus manos'; el mensaje de un piloto en el cielo ante el coronavirus

Según recoge el portal RT, dicha escena fue registrada en Sídney, Australia, después de que las autoridades del país recomendaran a sus habitantes tomar extremas medidas de higiene ante la propagación del virus.

Cabe destacar que apenas el día de ayer la OMS (Organización Mundial de Salud) declaró como pandemia al coronavirus, el cual hasta el momento ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Timelapse video: A skywriting in Sydney, Australia reminds the public to “wash hands.” @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo @ANCALERTS @TFCOnlineOfcl pic.twitter.com/wzo2t6HgyT