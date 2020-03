Italiano queda atrapado con el cuerpo de su hermana contagiada con coronavirus

Entre toda la ola de casos relacionados con el peligroso COVID-19, ha surgido uno que recientemente se ha vuelto viral en redes sociales, ya que un video refleja la desesperación de un actor italiano quien se vio atrapado en su propia casa por 36 horas junto al cadáver de su hermana, quien al fallecer estaba contagiada por el virus.

Luca Franzese, actor y deportista italiano, pidió ayuda por medio de Facebook después de que supuestamente diversas instituciones ignoraran sus llamadas ante la muerte de su hermana, Teresa, de 47 años, quien se encuentra postrada en la cama que se ubica detrás del hombre. Según se aprecia en el video viralizado en redes.

"He llegado al punto de mandar este mensaje por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Ayer falleció mi hermana, probablemente por el virus del COVID-19. Sigo esperando la respuesta de las instituciones desde ayer en la tarde y todavía no he obtenido nada", exclama Franzese a la cámara recomendando al público que no les muestren las imágenes a los niños y ancianos, pues podrían resultar 'impactantes' para ellos.

Así mismo, el actor expresa en el video su desesperación al no saber qué hacer con el cadáver de su hermana, pues alega que las instituciones 'no le dieron una solución rápida para poder despedir los restos de la mujer como es debido y tampoco se ocuparon de hacerle la prueba correspondiente del coronavirus inmediatamente'.

"Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Estoy esperando respuesta. Anoche me negaron la prueba, pues dijeron que primero deben asegurarse si mi hermana lo tenía y después tal vez me la apliquen. Salí a la calle y pude haber contagiado a otras personas si yo lo tuviera, porque para intentar reanimar a mi hermana le aplique respiración de boca a boca y a las autoridades parece no importarles", detalló Luca sobre su situación.

La emergencia nacional en Italia está provocando escenas horribles:



El famoso actor italiano Luca Franzese aparece en un vídeo con su hermana muerta por #COVID19 pidiendo auxilio a unas autoridades y servicio sanitario colapsados.



Por favor: UNIDAD NACIONAL.

No seamos Italia pic.twitter.com/HtngIowkTc — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 12, 2020

Cabe destacar que en el clip, el hombre menciona que un médico fue el único que revisó a su hermana y quien verificó que tenía síntomas relacionados con el COVID-19, además de los ataques de epilepsia que la aquejaban desde hace años.

"Nos han abandonado. Por favor, hagamos este video viral", concluye el deportista la grabación que al difundirse en la red generó todo tipo de reacciones entre internautas, pues así como algunos se mostraron empáticos con su situación, otros lo tacharon de 'sensacionalista'.

Finalmente las autoridades atendieron al llamado del hombre y el cuerpo de su hermana, que efectivamente dio positivo al COVID-19, fue atendido por una funeraria bajo los procedimientos de seguridad necesarios. Según lo dio a conocer Luca por medio de otro video compartido el fin de semana en su perfil de Facebook.

Francesca Menna, titular de Igualdad de Oportunidades, Libertades Civiles y Salud de Nápoles, detalló a medios locales italianos que la causa de muerte de Teresa no fue el virus.

Así mismo la familia de Luca como él, fueron puestos en cuarentena hasta saber si también fueron contagiados por el virus, ya que estaban presentes en el momento en el que la mujer falleció.