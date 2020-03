“Constantemente me preguntan qué hago cuando es invierno y no se juega beisbol, te diré lo que hago, me paro a mirar por la ventana y espero por la primavera”. -Rogers HornsbyEl maravilloso camarero tejano que luego fue un implacable mánager, ídolo total con los once veces campeones de la Serie Mundial, Cardenales de San Luis, lo tenía claro, el olor del césped recién cortado, los ánimos renovados y las ilusiones a tope, tienen un nombre: pretemporada. Ya se cumplió una quincena en el campo de entrenamiento de los Algodoneros del Unión Laguna, lapso en el que se ha respirado un ambiente muy diferente al de años anteriores, al menos en lo que he podido palpar gracias al ejercicio diario del reporteo que he podido ejercer durante hace 14 años, lo de hoy es un panorama de verdad muy distinto. Por las calles de La Laguna se respira también una vez más ese ambiente de espera por la voz de “Playball”, a donde voy me preguntan cuándo inicia la temporada y cómo se armó el equipo, me encanta eso, pero me fascina aún más el que no exista esa pregunta de si “¿se va a mudar el equipo?” la cual afortunadamente hoy se ha erradicado. El regreso de Dustin Crenshaw cayó de maravilla en el ánimo de los aficionados laguneros, ya que el nacido en Pinole, California, dejó gratos recuerdos durante su estancia con los entonces Vaqueros Laguna, siendo un brazo fuerte y confiable que está de regreso, con mayor experiencia en la pelota mexicana.

Se que no es el único elemento al que la directiva buscó para intentar armar su equipo y de paso brindarle una alegría a sus fanáticos, desde antes de que iniciara la temporada, pero por distintas cuestiones, no se han podido concretar esos movimientos, al menos hasta el momento, sin descartar que en un momento dado, lleguen a sorprendernos. Lo que sí, es que aún arribarán al campo de entrenamiento Guinda, algunos peloteros mexicanos nacidos en Estados Unidos, con quienes se buscará mejorar en distintos departamentos para tener un róster aún más balanceado. En lo que hemos platicado con el mánager venezolano, Omar Malavé, de verdad está viviendo lo que para él era un sueño, hoy hecho realidad. Y es que aunque muchos podrían pensar que trabajar durante casi dos décadas en una organización de Ligas Mayores, para pasar a dirigir en la LMB podría ser un retroceso, para Malavé hay una óptica muy diferente, pues esa responsabilidad y la adrenalina de ser el máximo responsable de un grupo de muchachos que juegan pelota, no tiene comparación, eso es lo que está viviendo Omar. Dentro de la rotación abridora está pendiente por definirse el quinto puesto, al tener visualizados a Crenshaw, además de Jair Jurrjens, Frankie de la Cruz y Aldo Montes, verán ustedes que se trata de solamente derechos. Pero un zurdo nunca sobra en la rotación; pude platicar con Román Peña Zonta y me dice que está dispuesto a competir por ese puesto, yo le he visto un brazo confiable y con capacidad para ello, pero como bien dijo el zurdo, esas son decisiones que le corresponden al alto mando del equipo. Este viernes inician los juegos de preparación, recibiendo ni más ni menos que a los Acereros de Monclova, actuales campeones de la LMB y que siguen con un róster de altos vuelos, incluyendo al bombazo mediático del invierno: el pitcher dominicano Bartolo Colón, será interesante ver estos primeros juegos y el comportamiento del equipo Guinda, que espero, sea esa escuadra peleadora y que nunca se rinde, tal y como nos mostró el año pasado, contando ahora con mayores argumentos en cuanto a nombres. Feliz inicio de fin de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27. *Aarón Arguijo Gamiochipi *[email protected]