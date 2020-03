Turistas rayan sus nombres en una obra artística del Vaticano

Dos turistas ucranianas tallaron sus nombres en una pieza artística del Vaticano, lo que ha causado indignación.

Las imágenes muestran que la inscripción se encuentra en la superficie de un fresco del pintor italiano Rafael, detalla la agencia Ruptly.

El clip, ya viral, fue filmado en las Estancias de Rafael, cuatro habitaciones decoradas entre 1508 y 1524, situadas en la segunda planta del Palacio Apostólico en la Santa Sede.

'Lena' y 'Tamara', lee el grafiti vandálico, que añade 'Vínnytsia', indicando la ciudad ucraniana de donde procede al menos una de estas personas.

"En general no suelo insultar, pero Lena y Tamara de Vínnytsia, quienes rayaron esto en un fresco en las Estancias de Rafael, son unas completas… elijan ustedes mismos la palabra. Es lo más horrible que se puede hacer. Imagínense, estas son las Estancias de Rafael, y la gente viene y hace esto. Simplemente es horrible, es una barbaridad. Les deseo [a Lena y Tamara] no importa qué. En fin, ustedes no son buenas personas", se escucha decir a la persona que graba el video.

El daño a la obra de arte, no obstante, no es reciente, pues ya había sido denunciado por un bloguero en 2015, a través de una imagen publicada de la inscripción.