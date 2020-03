Luis Fonsi cumple promesa a escuela de Bellas Artes

Luis Fonsi entregó ayer instrumentos musicales valorados en 20.000 dólares a la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, afectada por los temblores de magnitud 5,8 y 6,4 que afectaron el sur de la isla el pasado 6 y 7 de enero en Yauco.

La entrega de los instrumentos, entre ellos de percusión, saxofones, flautas y amplificadores, se logró mediante la Fundación Cultural Latin Grammy y Ford Motor Company Fund.

Durante el acto, Fonsi recordó sus primeros pasos en la música, bailando y cantando junto a sus primos en casa de su abuela, para luego participar en el Coro de Niños de San Juan, graduarse de Música de la Universidad de Florida State y convertirse en uno de los artistas latinos de mayor renombre en Latinoamérica.

"Yo fui y sigo siendo ese joven y estudiante que sueña y tener esa ilusión de hacer música", sostuvo Fonsi tras la presentación, a la que acudieron la mayoría de los 400 estudiantes de la escuela especializada en teatro, música, artes visuales y danza.

La escuela, a su vez, aún no ha reabierto desde aquellos dos temblores que afectaron mayormente la zona sur y suroeste de Puerto Rico, y que dejó a cientos de casas destruidas y así a miles de familias refugiadas.

"Positivismo, esperanza y rayo de luz de los estudiantes que han sufrido. Eso no significa que el camino no termina aquí, que vamos a seguir adelante", enfatizó Fonsi, a quien una de bandas de la escuela, que dirige Mikie Rivera, interpretó varios temas del artista, entre ellos, Despacito en versión salsa. "Me siento contento de escuchar a los jóvenes e interpretar una de mis canciones versión salsa. Es impresionante el talento que hay en esta isla. Se me infla el pecho de orgullo y más que hayan elegido una canción mía", ahondó.