Tras un récord Guinness

SEGUNDA PARTE

Conociendo de todos estos antecedentes en relación a personas o grupos de personas que hay obtenido un Récord Guinness ya bien sea por haber realizado alguna odisea por primera ocasión y o bien haber superado una marca, un tiempo en otros y después de recordar que durante más de quince años me he dedicado a recorrer el país un día pensé que pudiera solicitar un Récord Guinness como el primer mexicano y sobre todo con el antecedente de haberlo llevado a cabo posterior a mi arribo a los sesenta años y que precisamente por el deseo de viajar, de conocer más de mi país me ayudó a tomar la decisión de retirarme del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando apenas contaba con una antigüedad de 21 años y seis meses que era precisamente a esa edad en que me podían aceptar mi solicitud de retiro por "cesantía".

Mi tarea de llevar un recorrido por todos los rincones del país se iniciaron en octubre del 2002 al hacer realidad mi sueño de conocer el Recorrido del único tren turístico que todavía hay en nuestro país: el Chihuahua-Pacifico. Cómo era prácticamente la primera vez que viajaba "en grande" recuerdo que acudí a una Agencia de viajes para que me programaran el recorrido de ida y vuelta con estadías en la ciudad de Chihuahua, Creel, El Fuerte, Barrancas del Cobre y Los Mochis, Sinaloa. Para ser el primer recorrido "En paquete", la experiencia fue buena; sin embargo nace la idea de uno mismo planear sus viajes, buscar las líneas más convenientes y que ofrecen mayor comodidad, hoteles, recorridos turísticos y tantas cosas que hay que planear y sobre todo que en muchos de estos servicios aceptan la tarjeta del Adulto mayor que en varias instituciones nos hacen un descuento hasta del 50% Al fin hacia realidad mi sueño gestado en la década de los sesenta del siglo pasado cuando me enteré de que al fin se había puesto en marcha este extraordinario recorrido. Al paso de los años recuerdo que fueron, al menos siete ocasiones que volví a realizar este recorrido.

Con el paso de los años me di a la tarea de conocer estado por estado incluyendo, por supuesto las capitales de cada una de ellas así como las principales ciudades y poblaciones de las treinta y dos entidades federativas, sus principales atractivos turísticos, su arquitectura a través de sus templos religiosos, su gastronomía artesanía, sus fiestas patronales y lo que se ofrece en los alrededores y que valga la pena conocer. En relación a nuestro estado de Coahuila, el tercero más grande de la república fui conociendo cada uno sus 38 municipios finalizando, hace años con Candela, uno de los siete Pueblos Mágicos con que cuenta nuestra entidad federativa, entre los que no está por demás recordar a Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Viesca, Arteaga, Guerrero y Múzquiz.

Posteriormente mi di a la tarea de conocer los estados que colindan con nuestro estado: Nuevo León, Tamaulipas, así como el estado grande de Chihuahua y Sonora el cual ocupa en nuestra república, el segundo lugar extensión territorial; sus capitales, sobre todo, así como ciudades tales como Nacozari de García en Sonora donde la gesta heroica de Jesús García Corona, mejor conocido como el ¡Héroe de Nacozari fue conocida a nivel internacional y qué decir del estado grande de la república donde destacan un gran número de ciudades tales como la capital del estado: Chihuahua, con su hermosa capital del mismo nombre, ciudad Juárez, Cuauhtémoc, la capital de la manzana; el corredor industrial de los menonitas de una extensión de más de cuarenta kilómetros de lineales, lo mismo que sus asentamientos humanos que con su laboriosidad admirable han llegado a destacar en estado. Por el lado este de nuestro estado, destacan mis innumerables visitas, sobre todo a Monterrey desde mis años mozos que tan solo esperábamos un "puente" para ir a recorrer sus calles, después disfrutar de las Líneas con que ya contaba el Metrobús, recorrer sus parques de recreo, museos y en los últimos años el Paseo de Santa Lucía nominado por su belleza y extensión una de las 13 maravillas hechas por el hombre...

Continuará.