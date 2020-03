HARVEY WEINSTEIN pasará 23 años en la cárcel

Ayer fue un día histórico para el medio del espectáculo. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres.

Aunque el martes los abogados de Weinstein pidieron piedad para el productor, el miércoles el juez James Burke lo sentenció a 20 años por un acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley, en 2006, y tres años de cárcel por la violación en tercer grado de la aspirante a actriz Jessica Mann, en 2013, delitos de los que había sido hallado culpable por un jurado, y además ordenó su registro como agresor sexual.

La sentencia de Harvey es un triunfo para el movimiento #MeToo, que inició desde 2007 pero cobró fuerza en el 2017 tras la ola de acusaciones en contra del productor cinematográfico.

Como señaló AP, el ejecutivo detrás de películas ganadoras del Oscar como Shakespeare enamorado y Tiempos violentos se convirtió en el caso bandera del movimiento luego de que sus actos de conducta inapropiada salieron a la luz en artículos del New York Times y The New Yorker.

Más de 90 mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Uma Thurman, eventualmente se pronunciaron y acusaron a Weinstein de acoso sexual y abuso sexual. El derrumbe del magnate energizó la campaña de #MeToo para que más mujeres denunciaran públicamente casos de abuso e hicieran a los perpetradores responsables.

Como ayer lo hicieron las dos denunciantes, que según informó EFE, entraron en la sala en grupo junto a las cuatro testigos llamadas por la Fiscalía: Annabella Sciorra, Tarale Wulff, Lauren Young y Dawn Dunning, así como una amiga de la primera, Rosie Pérez; se sentaron en la primera fila de la bancada y se abrazaron antes de salir con sonrisas de alivio al conocer la sentencia.

Por su parte, Weinstein, quien ha insistido en que todas sus relaciones sexuales han sido consensuales, no mostró reacción alguna a la sentencia, relató AP.

La agencia informó que minutos antes de conocer el veredicto Harvey rompió su silencio en la corte con una solicitud de clemencia en la que divagó y dijo que su "empatía ha crecido" desde su caída.

Dijo que sentía "remordimiento por su situación" pero que estaba perplejo por el caso y el clima del #MeToo en el que se desarrolló. "Miles de hombres están perdiendo el proceso debido. Estoy preocupado por este país", declaró, argumentando que los hombres están siendo acusados de "cosas que ninguno de nosotros comprende".

"Estoy totalmente confundido. Los hombres están confundidos sobre este asunto", dijo con voz calmada pero chirriante, y agregó que guardaba gratos recuerdos de sus acusadoras.

Dijo que pensó que tenían una buena amistad con ellas: "Pasé momentos maravillosos con estas personas".

Weinstein fue sentenciado una semana antes de cumplir 68 años, y sus abogados argumentaron que un periodo extenso en prisión equivaldría, en efecto, a una cadena perpetua. Habían pedido una sentencia de cinco años.

Según el informe de agencias y medios que cubrieron la cita en la corte, Weinstein llegó a la corte en una silla de ruedas debido a problemas de la espalda derivados de un accidente automovilístico que sufrió a mediados del año pasado.

También padece un trastorno que requiere inyecciones en los ojos para no perder la vista y la semana pasada le colocaron un stent para desbloquear una arteria.

Se informó que será evaluado para determinar qué centro penitenciario es el más apropiado para sus necesidades físicas y de seguridad.

