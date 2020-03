Avalan designación de Ackerman en proceso

Luego de las impugnaciones presentada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) contra su nominación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que John Ackerman puede ser parte del Comité Técnico de Evaluación que seleccionará a los cuatro consejeros electorales que deberán tomar posesión de su encargo en abril próximo.

Con cinco votos a favor, el órgano determinó que el académico no forma parte de la directiva de Morena. Los magistrados especificaron que el Instituto de Formación Política de ese partido, del cual forma parte Ackerman, no es un organismo de dirección. En consecuencia, no tiene impedimento para ser integrante del comité.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, informó el pasado 25 de febrero a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados la designación de Ackerman Rose como uno de los dos integrantes que nombrarán a los consejeros.

Por esto, el PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron directamente ante la Sala Superior del órgano jurisdiccional la designación, mientras que el diputado Adolfo Torres Ramírez (PAN) y el blanquiazul presentaron demandas, a fin de impugnar la instalación del Comité de Evaluación Técnica por parte de la Jucopo.

En sesión pública, las magistradas y los magistrados consideraron que no se acreditó la pertenencia de Ackerman al Instituto de Formación Política de Morena, al no estar debidamente conformado e instalado a la fecha de designación.

El tribunal detalló que se definió que ese instituto no es un órgano de dirección del partido, porque solamente tiene funciones educativas.

En la resolución se señala que el organismo morenista no realizó solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de que sea un órgano directivo, y no existe jurídicamente frente a terceros la estructura o composición orgánica de éste.

El pasado 28 de febrero, las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en San Lázaro se opusieron a la integración del académico al Comité Técnico de Evaluación en la Cámara Baja, integrado por las dos propuestas que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los tres elegidos por la Jucopo, y un par más, por la CNDH.