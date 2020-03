Nuestro Recomendado

Los Breakstone (Mark, un exitoso gestor de fondos, su esposa Karen y su hija adolescente Heather) parecen la familia perfecta, dueños de una vida inmaculada en la ciudad de Nueva York. En el otro extremo está Bobby Klasky, expresidiario e hijo de madre drogadicta, mentiroso con tendencias psicópatas, que no podía ser menos afortunado. Cuando Mark descubre a Bobby mirando a su hija, entenderá cómo de lejos es capaz de llegar para mantener a salvo a su familia. Contada de una forma elegante y llena de matices que evocan directamente la atmósfera de Mad Men, Heather, la obsesión mantiene el ritmo y la tensión narrativa propias de la mejor tradición del cine negro; es mucho más que un thriller doméstico: es una fábula oscura acerca de los retos a los que se enfrenta una familia en la sociedad del siglo xxi.

Vinculado desde hace dos décadas al mundo de la televisión, Matthew Weiner (Baltimore, 1965) es mayormente conocido por ser el guionista, creador, productor ejecutivo y director de Mad Men, que ha recibido 116 nominaciones a los Emmy, tres Globos de Oro y dos premios BAFTA, entre otros. Es también reconocido por su trabajo en otras series como Los Soprano y Orange is the New Black. Absolutamente Heather es su primera novela.

Datos

*Editorial: Seix Barral. *Páginas: 160. *Temática: Novela literaria.