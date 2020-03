Paulina desarrollaba su rutina del día, la cual incluía la renovación de su línea telefónica, cuando escuchó el sonido de disparos alrededor de la Torre Diana, edificio donde fue a realizar su trámite. Grabó el momento y lo subió a Twitter.

Ella relata en entrevista lo que estaba haciendo y cómo se sintió la balacera de cerca.

"Yo estaba sentada en el mostrador, me estaban atendiendo y también estaba checando Twitter cuando escuché los balazos. La verdad, no recuerdo cómo reaccione, sólo recuerdo que el personal de la tienda nos gritó que nos tiráramos todos al suelo, me tiré. Fue cuando empecé a grabar".

"Sí escuché los balazos, pero como que no lo procesas, fue hasta que escuché el grito del personal que nos decían que nos resguardáramos en estructuras. Fue cuando empecé a procesar lo que estaba pasando" .

Como usuaria de la tienda, Paulina reconoce que los empleados se portaron de manera muy profesional durante y después del suceso.

"Ellos fueron profesionales. Después de lo que pasó, preguntaron si estábamos bien cuando terminó, sus operaciones fueron suspendidas hasta que llegaron las autoridades".

"Fue muy impactante, ves muchos videos de balaceras, pero tampoco te imaginas que vas a estar en algo semejante", dijo.

Los hechos ocurrieron en la Torre Diana fue un intento de asalto a un hombre ruso de 50 años, el cual fue interrumpido por un elemento de la policía capitalina. Una persona resultó lesionada y el presunto ladrón escapó en una motocicleta.