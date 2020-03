En la sufrida región Carbonífera de la provincia de Coahuila la desesperación de varios sectores mineros los llevó a realizar una marcha donde los productores echaron mano de camiones, carboneros, esposas de carboneros y hasta vecinos que nada tenían que ver con los carboneros, pero, eso sí, salieron a gritar parejo aunque no entendieran mucho por qué. En la megamarcha se apuntalaron varios diputados de Coahuila, como el federal sin partido Lenin Pérez, que ahora reniega de todo lo que tenga que ver con el PAN, así como el suspirante blanquiazul a la alcaldía de Torreón Marcelo Torres Cofiño, a quien ahora que no encabeza el Congreso del Estado le da por ir a fiestas, graduaciones, bautizos, inauguraciones y hasta marchas; también asistió el priista Jaime Bueno. Aunque a los tres políticos de acuerdo a sus partidos y a la ropa que portaban... "de carboneros no se les veía nada".

Lo que sí es cierto es que no desaprovecharon el momento político para poder apoyar a los productores, que tienen más de cuatro meses sin pedidos y por lo tanto sin circulante que pueda mantener la derrama económica de la región. Resulta sospechoso que el senador del sombrero, Armando Guadiana Tijerina, siempre aparezca tras bambalinas en contra de las uniones de productores, en parte porque el empresario taurino surte a través de la casi extinta AHMSA varios millones de toneladas de carbón, pero no se sabe a cuenta de qué, el senador siempre pelea las migajas a los pequeños productores. Nuestros subagentes, disfrazados de minero carbonero vestido de Gucci, nos cuentan que son varios los diputados que le han criticado en público al senador que ahora que es cercano a la 4T les meta el pie cuantas veces puede a los productores y preguntan: ¿sabrá la gente en la región que les atora los pedidos? Otro que también causa sospecha en la provincia es el multicriticado jefazo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, del que se dice ya le está gustando el negocio del carbón. Ahora la preocupación en la región Norte del estado es la forma en que Guadiana y Bartlett repartirán los contratos de compra del mineral, y que podrían mermar los ingresos de quienes realmente viven de esa actividad. Incluso los pequeños productores hablan de que don Manuel ya trae el plan para adquirir varias miles de toneladas de carbón a través de una empresa. A unos días de la visita del presidente Andrés López Obrador a Coahuila las quejas se van acumulando; súmele al carbón, la falta de atención médica del Seguro Popular, la falta de medicinas en el Seguro Social, las guarderías y todo aquello que se le está complicando a la 4T. Se dice que el presidente ya confirmó su participación en el Aniversario del Plan de Guadalupe, y los carboneros preparan una protesta para darle la bienvenida, de esas donde hay de todo, menos abrazos. *** Del árbol caído todos quieren hacer leña, sin importar que se juegue con un tema tan sensible como la seguridad, tal como algunos integrantes de las "fuerzas del mal" hicieron al querer levantar una "cortina de humo" cuando presentaron a los autores materiales del homicidio de un subsecretario de la Administración de Coahuila, ya que se dieron a la tarea de inventar la existencia de un grupo criminal en la entidad con el fin de desviar las investigaciones del repudiado crimen. Luego de que la Fiscalía General del Estado presentó a los cuatro presuntos responsables del asesinato, se puede confirmar lo que desde un inicio fue una sospecha cuando los ejecutores dejaron un mensaje junto al cuerpo de la víctima atribuyendo el acto supuestamente al crimen organizado. Lo sospechoso es que los supuestos integrantes del naciente grupo de traviesos señalan su preocupación y hartazgo de la impunidad y la corrupción, e incluso amenazaron a otro funcionario de primer nivel, por lo que nuestros subagentes, disfrazados de bots, nos dicen que sin importar que el funcionario que falleció tenía una familia que ahora vive un duelo, a los traviesos les dio por lanzar este tipo de estrategias, con todo y un comunicado que circuló a través de varios grupos de WhatsApp, destacando sospechosamente la buena redacción de los autores del comunicado. La cosa es que con tal de atacar a un grupo político o jugar a la guerra sucia, algunos interesados pierden hasta la piedad. *** En la intensa carrera por conquistar las cómodas sillas del Congreso del Estado los plazos se acercan y los partidos aún no terminan por elegir a los suspirantes, aunque los jefazos de cada partido están haciendo hasta lo imposible con tal de bendecir a sus favoritos, pero, como en todo proceso electoral, algunas fuerzas políticas no han podido ni siquiera estructurarse al interior, como les ha pasado en la provincia a los del partido de moda: Morena. Nuestros subagentes, disfrazados de muebles viejos, cuentan que la pugna al interior del partido en el poder se ha intensificado conforme las fechas límites se acercan, y los grupos se siguen fraccionando mientras juegan a las improductivas vencidas. Por un lado está la estructura del senador taurino carbonífero, Armando Guadiana, la más fuerte, y con ella está su nuevo mejor amigo, Luis Fernando Salazar, quien en las inestables redes sociales incluso cambió sus fotografías de gimnasio por unas donde se aprecia más "cercano a la gente"; y por el otro lado está la nueva estructura del diputado federal Javier Borrego, quien se quejó a nivel nacional de la diputada plurinominal de su mismo partido Miroslava Sánchez, a quien acusa de intervenir en el proceso interno para perfilar a "ciertas personas" en el proceso electoral, entre ellas a su hermana, Hortensia Sánchez. Aunque en el partido de la alternancia se puede apreciar otro grupo, los pioneros más radicales, quienes ahora se quejan de que el Partido Revolucionario Institucional, a través del "góber" Miguel Riquelme, es quien palomeará las candidaturas. Entre que son peras o manzanas el tiempo corre y las elecciones están a la vuelta de la esquina con o sin candidatos. Cada vez se vuelve más frecuente que los primeros en romper las reglas de austeridad de la Cuarta Transformación son los propios funcionarios de Morena, como sucedió el pasado fin de semana durante la boda de la hija de la alcaldesa de la alternancia en la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, donde además de una acertada selección de vinos importados y platillos gourmet, lo que más llamó la atención de empresarios, políticos y familiares invitados a la pachanga fue el dispositivo de seguridad que ofrecieron miembros de la Guardia Nacional, la policía metropolitana e incluso patrullas de Vialidad para cuidar a los invitados, eso sí, del lado de La Laguna de Durango y sus cercanías al Jardín Versalles, donde tuvo lugar la ceremonia, que dicen, empezó en punto de las 4:00 de la tarde por el temor de los organizadores al brazo implacable del operativo del Alcoholímetro, que no perdona en Torreón.