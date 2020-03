Tottenham y José Mourinho quedan fuera de UCL

Tras atestiguar la docilidad con que Tottenham quedó eliminado ante Leipzig en la Liga de Campeones, José Mourinho deploró las lesiones que han diezmado su plantel. De hecho, el estratega portugués consideró que el club inglés no es "siquiera un equipo".

Ciertamente, los Spurs no se asemejaron en absoluto al conjunto que llegó a la final del torneo en la temporada anterior bajo las órdenes del argentino Mauricio Pochettino. En cambio, el Leipzig dio otro paso en su sueño de figurar entre los grandes pese a su incipiente historia.

Al compás de dos goles de Marcel Sabitzer, Leipzig despachó 3-0 a Tottenham, con lo que el técnico y club más joven de la Liga de Campeones accedieron a los cuartos de final.

Los goles de Sabitzer en la primera parte encaminaron al equipo alemán a una victoria 4-0 en el marcador global. Agudizaron además la mala racha del Tottenham de Mourinho, que lleva casi un mes sin ganar.

"De verdad estamos en problemas. No somos siquiera un equipo. Somos un grupo de jugadores que están disponibles para jugar, y tratamos de construir un equipo", reconoció Mourinho en declaraciones a la televisión. "No tenemos jugadores de ataque. No hacemos daño a los rivales. Es así de simple, de modo que los oponentes se sienten muy cómodos de atacarnos, porque saben que no podemos hacerles daño".

Tottenham revirtió un 3-0 ante Ajax para alcanzar la final del año pasado, pero no dio atisbo alguno de ser capaz de remontar en Leipzig.

En vez del triplete que Lucas Moura consiguió durante aquel duelo memorable frente al Ajax, el Tottenham estuvo a merced del Leipzig en la segunda mitad, y eventualmente recibió otro gol.

Tottenham lleva seis partidos seguidos en todas las competiciones sin conocer un triunfo.

Lo único que le queda al equipo de Mourinho esta temporada es la Liga Premier, donde marcha octavo, siete puntos detrás de la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Apenas 11 años después de ser fundado por Red Bull, el gigante de las bebidas energizantes, Leipzig se codea entre los ocho mejores de Europa. Con 32 años, Julian Nagelsmann es el entrenador más joven que alcanza esa etapa.

Con Harry Kane y Son Heung-min lesionados, Tottenham fue un equipo sin vigor y carente de ideas.

Leipzig demoró apenas 10 minutos en aumentar al doble la ventaja conseguida en la ida. Tras un disparo tapado a Timo Werner, el propio atacante recuperó el balón y lo cedió hacia atrás, para que Sabitzer definiera con un potente disparo desde las inmediaciones del área.

En el segundo tanto, el lateral derecho del Tottenham, Serge Aurier, calculó mal su intento por alejar con la cabeza un largo servicio. El español Angelino tuvo así tiempo de sobra para centrar hacia Sabitzer, quien anotó con un cabezazo pegado al primer palo.

Leipzig finalizó la tarea con un tanto de Emil Forsberg, tras una serie de rebotes a los 87', menos de un minuto después de ingresar como suplente.