Perrito del presidente de Irlanda conquista al pedir que le rasquen la pancita

La escena tuvo lugar durante el domingo, mientras Higgins se reunía con los duques de Cambridge, William y Kate Middleton, por el Día de la Mujer, momento en el que 'Bród' invadió la sala en busca de su amo y algo de cariño.

Es así que las cámaras de los periodistas que cubrían el evento, enfocaron sus lentes al perro que al estar cerca del presidente irlandés se tiró boca arriba esperando que Higgings le rascara su panza.

La tierna escena se ha vuelto viral en redes sociales, consiguiendo millones de reproducciones.

Cabe destacar que tanto como 'Bród' y su hermana 'Síoda', ambos de raza Boyero de Berna, suelen pasearse en la Áras an Uachtaráin, residencia del presidente, por lo que es común verlos en compañía de éste cuando la prensa tiene que cubrir algún evento dentro del palacio.

The best content you will see this weekend:



President of Ireland Michael D. Higgins' dog enters room of 100 people to look for his owner, walks through everyone to find him, is very happy to do so and demands a belly rub during an official eventpic.twitter.com/mKRxSc6w7P