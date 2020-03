Las palabras tienen palabra

Cometemos el error de considerar femenino a algo que es masculino y viceversa. Eso es lo que se llama confundir los géneros. Más allá de la propuesta (muy forzada, creo yo) -de modificar al lenguaje para eliminar la distinción de género, en español ya existe una forma definida para diferencialos. Mientras tanto, les cambiamos el género a las cosas ¿O usted nunca dice “a la mejor”?

Bueno pues lo correcto es “a lo mejor”. “Mejor” es un adverbio que debe ser invariable, es decir que no debe tener género, número ni nada, pero aquí está haciendo funciones de adjetivo y con el artículo neutro “lo” se debe manejar como masculino: “A lo mejor” sucede esto o aquello. Ándele, así sí, pero nunca debe decirse “a la mejor”.

El impulso motriz y el centro automotriz tienen adjetivo femenino porque la terminación “triz” es femenina. En este caso no lo vemos tan claro pero si dijéramos que un señor es actriz, inmediatamente captaríamos la magnitud del error y lo entenderíamos fácilmente.

En realidad esa especie de saludo de despedida: “que la pases bien…” debería de ser “que lo pases bien”.

Hay ciertos casos en los que aunque el sustantivo sea, por ejemplo femenino, el adjetivo debe ser masculino porque la verdad es que no está afectando a ese sujeto sino a otro que está implícito.

Ahí tiene usted por ejemplo el caso de “un poco de sal” que no debe decirse “una poca de sal” y lo mismo sucede con expresiones como “tiene mucho mayor altura” que no debe decirse “mucha mayor altura” y “cuanto peor sea su actitud” que se dice así y no “cuanta peor sea su actitud”.

En cuestión de géneros hay que dejar claro de una vez por todas que los oficios y profesiones deben usarse en forma diferenciada para cada uno. Por ejemplo: el ingeniero y la ingeniera, el arquitecto y la arquitecta, el médico y la médica y también, aunque al principio nos “suene” un poco raro debe decirse el piloto y la pilota, como el médico y la médica.

Carlos Rodríguez: ¿Qué es una friolera?

Friolera o friolero es algo de poca importancia, aunque con frecuencia se usa irónicamente para indicar algo que tiene un gran valor, por ejemplo: “Este auto costó la friolera de un millón de dólares”.

Hombre invisible busca mujer transparente para hacer lo nunca visto.